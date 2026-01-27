Fer López ya entrena con el Celta de Vigo

Fer López ya entrena con el Celta desde este martes. Tras el acuerdo alcanzado el pasado lunes entre el conjunto celeste y el Wolverhampton Wanderers FC para la cesión del canterano de 21 años hasta final de temporada, el futbolista se ha incorporado a los entrenamientos junto a sus antiguos compañeros en la Ciudad Deportiva Afouteza.

Tal y como informó el club olívico, el atacante vuelve a ponerse a las órdenes de Claudio Giráldez y se integra de nuevo en un vestuario que conoce bien, en el que ya ha demostrado su talento y capacidad competitiva. Su regreso supone un refuerzo inmediato para el equipo, al tratarse de un jugador formado en la casa y plenamente adaptado a la dinámica del primer equipo.

Durante su etapa anterior en el primer equipo disputó 17 partidos, en los que firmó dos goles y dejó actuaciones de gran nivel que despertaron el interés de varios clubes europeos. Ese rendimiento propició que, a finales de junio, se oficializase su traspaso a los Wolves por 23 millones de euros, más otros dos en variables.