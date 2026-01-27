Fer López ya entrena con el Celta de Vigo

El canterano, de 21 años, ha sido cedido por el Wolves hasta final de temporada

Fer López ya entrena con el Celta desde este martes. Tras el acuerdo alcanzado el pasado lunes entre el conjunto celeste y el Wolverhampton Wanderers FC para la cesión del canterano de 21 años hasta final de temporada, el futbolista se ha incorporado a los entrenamientos junto a sus antiguos compañeros en la Ciudad Deportiva Afouteza.

Tal y como informó el club olívico, el atacante vuelve a ponerse a las órdenes de Claudio Giráldez y se integra de nuevo en un vestuario que conoce bien, en el que ya ha demostrado su talento y capacidad competitiva. Su regreso supone un refuerzo inmediato para el equipo, al tratarse de un jugador formado en la casa y plenamente adaptado a la dinámica del primer equipo.

Durante su etapa anterior en el primer equipo disputó 17 partidos, en los que firmó dos goles y dejó actuaciones de gran nivel que despertaron el interés de varios clubes europeos. Ese rendimiento propició que, a finales de junio, se oficializase su traspaso a los Wolves por 23 millones de euros, más otros dos en variables.