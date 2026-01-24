Real Sociedad - Celta: fecha, horario y cómo y dónde verlo

Tras la sufrida y trabajada victoria contra el Lille en Balaídos, el Celta viaja a Donosti con un objetivo claro: mantener la buena racha de enero. Volver a Vigo con tres puntos en el bolsillo para mantenerse en la pelea por puestos europeos.

Los de Giráldez comienzan la segunda mitad de LaLiga contra la Real Sociedad, tras acumular cuatro victorias consecutivas en lo que va de año. Estos buenos resultados han afianzado a los celestes en la séptima posición, empatados con el Real Betis a 32 puntos.

Para el partido en Anoeta, el entrenador de O Porriño contará con todos sus efectivos para la jornada 21 de la competición doméstica. A una semana del cierre del mercado invernal, el Celta espera cerrar algún fichaje para completar la plantilla tras la marcha de Damián Rodríguez al Racing de Santander.

Por su parte, la Real Sociedad recibirá a Iago Aspas y compañía en 9ª posición, con 24 puntos. Los vascos necesitan ganar para distanciarse de la zona de descenso que marca el Alavés con 19 puntos.

El último enfrentamiento entre ambos conjuntos se saldó con un empate. Un 1-1 condicionado por un gol tempranero y un roja a Carl Starfelt. Los vascos asediaron a los jugadores celestes hasta que consiguieron empatar en la recta final con un tanto de Carlos Soler.

Con este contexto, los once elegidos por Claudio Giráldez saltarán al césped del Reale Arena este domingo a las 18:30 horas. Ambos equipos buscarán la victoria en un partido que se prevé apasionante y que se podrá disfrutar a través de Movistar LaLiga.