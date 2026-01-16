El Celta rendirá homenaje al Entroido de Xinzo de Limia en el partido ante el Rayo Vallecano

Como ya hizo en 2025 por primera vez con Verín y Viana do Bolo, el Celta aprovechará la celebración de la festividad de Entroido que, en Ourense, se prolonga durante los meses de enero, febrero e, incluso, principios de marzo, para rendir homenaje y poner en valor esta tradición cultural y etnográfica gallega, aunque especialmente popular en la provincia ourensana.

En esta ocasión y tal y como ha anunciado el Celta hoy en sus redes sociales, el Entroido de Xinzo de Limia, capital de la Comarca de A Limia, será el homenajeado. Se pondrá de relieve la figura de la Pantalla, estandarte de la festividad local. También uno de sus domingos tradicionales, el Domingo Oleiro, consistente en un juego en el que los participantes se pasan unos a otros "olas" de barro por todo el casco histórico de la villa. Éste forma parte del calendario entroideiro junto con los domingos de Fareleiro, Corredoiro y Entroido.

"Sigamos compartindo co mundo a nosa identidade e patrimonio cultural", ha manifestado el Celta desde sus redes sociales.

La cita será este domingo, día 18 de enero, en el municipal vigués. Arrancará con un homenaje a las 18:15 horas dentro del estadio.