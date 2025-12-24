El podcast del Celta TQHT roza el lleno en Vigo para su primer programa presencial TQHT

Marcos Piedras y Lucas Peteiro dan un paso más para hacer llegar su podcast, TQHT, al público y lo hacen con un programa en directo en el Auditorio Sede Afundación de Vigo, con el patio de butacas rozando el lleno.

Este programa especial se celebrará el viernes 26 de diciembre a partir de las 18:30 horas y no se emitirá en directo en ninguna de sus plataformas, aunque sí que se publicará en Youtube en los próximos días.

Por el momento, han anunciado la presencia de Álex Gesto (@GestoFoot), conocido en las redes sociales por sus profundos análisis del Celta.

Más de 300 asistentes ya están confirmados y a la venta en Ataquilla por 5,60 euros quedan ya menos de 50 entradas para asistir al primer programa presencial de TQHT, acrónimo de "Tenías que haber tirado", la frase que sobrevive en la memoria celtista tras las semifinales de Europa League de 2017 en Old Trafford.