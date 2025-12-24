El Celta despide el año con la revalorización de varios jugadores: Mingueza, el más caro de la plantilla

El Celta dirá adiós a 2025 tras un año en el que ha vuelto a competiciones europeas desde la séptima plaza de la clasificación, un puesto que, a priori, le haría repetir competición continental en caso de rematar ahora la temporada.

A pesar de la eliminación de la Copa del Rey ante el Albacete en penaltis, el mes de diciembre, que ha cerrado con un empate ante el Oviedo en el Tartiere, ha dejado resultados significativos en Liga, como la victoria en el Bernabéu ante el Real Madrid y los primeros tres puntos en casa contra el Athletic.

A mediados de este mes, la web Transfermarkt ha actualizado los valores de las plantillas de La Liga y en el caso del Celta son varios los jugadores que han visto premiada su buena primera parte de la temporada.

El ranking de jugadores más caros de la plantilla lo encabezan dos jugadores que mantienen la valoración de principio de temporada: Óscar Mingueza y Javi Rodríguez. El catalán se sitúa en 18 millones de euros, aunque terminó la temporada pasada con 20 millones; por su parte, el canterano mantiene los 15 millones de valoración de junio.

La tercera plaza la ocupan Ilaix Moriba, Bryan Zaragoza y Williot Swedberg con 10 millones de euros, aunque en diferentes circunstancias. La solidez de Moriba desde que viste de celeste ha hecho que su valor haya aumentado progresivamente, de los 4 a los 6 y ahora a los 10 millones de euros, aunque todavía está lejos de alcanzar los 25 millones que alcanzó antes de abandonar el Barcelona.

Hay que recordar que el mediocentro guineano llegó la pasada temporada al Celta cedido por el Leipzig, que en su momento pagó 16 millones más unos 6 en variables por él al conjunto azulgrana. Este verano, el equipo vigués hizo efectiva la cláusula de compra por 6 millones de euros, 4 menos de su valor actual.

Bajan Bryan y Jutglà, sube Radu

Por su parte, Bryan llegó cedido a principio de temporada con un último valor conocido de 12 millones de euros, que mantuvo desde diciembre de 2023 durante su paso por Granada, Bayern y Osasuna. Actualmente, Transfermarkt lo valora en 10 millones de euros. En su caso, el Celta tiene una opción de compra obligatoria por entre 12 y 13,5 millones de euros en caso de que dispute al menos el 70% de los minutos oficiales y que el equipo termine entre los 11 primeros clasificados.

El tercero en discordia es Williot, que mantiene los 10 millones de euros con los que empezó la temporada, cantidad que alcanzó desde los 5 millones que el Celta pagó por él al Hammarby en 2022.

Los canteranos Sotelo y Hugo Álvarez les siguen en la clasificación, con 9 y 8 millones, respectivamente. En el primer caso, su valor se disparó de los 4 a los 12 millones de euros a final de la pasada temporada, con un ligero descenso en esta última actualización. En el segundo, también ha experimentado una bajada desde los 10 con los que partió en octubre.

En cuanto a los fichajes de esta temporada, Jutglà ha bajado de los 8 con los que llegó del Brujas a los 7 millones (el Celta pagó alrededor de 5 millones por él), mientras que Radu, una de las mejores noticias de lo que va de temporada y que llegó libre a Vigo, sube de los 3,5 millones de principio de temporada a los 5 millones de euros.

Los otros tres jugadores que han aumentado su valor de mercado son canteranos: Sergio Carreira (de 4 a 6 millones de euros), Pablo Durán (de 3,5 a 4 millones de euros) y Miguel Román (de 800.000 euros a 2,5 millones).