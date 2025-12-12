El Celta, capaz de lo mejor y de lo peor: De besar el suelo del Bernabéu a ceder finales europeas

El Celta volvió a demostrar que es más fuerte en las adversidades que en los escenarios que se ponen de cara. Nuevamente no supo aprovechar el tanto de Bryan Zaragoza, que puso por delante a los olívicos pasado el primer cuarto del encuentro.

Tras remontar en Liga, besando el suelo del Bernabéu, parece que lo que se complica en estos momentos es la Europa League, en donde los de Claudio Giráldez han vuelto a perder. 1 a 2 ante un Bolonia que sí se hizo fuerte y dominó con claridad el resto del encuentro.

El encargado de dar la cara después de este encuentro europeo fue artífice de la victoria en Madrid: Williot Swedberg, quien se mostró algo crítico con el equipo: "Teníamos que haber hecho algunas cosas mejor", dijo, antes de pedir el apoyo incondicional de la afición: "Lo estamos haciendo todo para ganar cada partido".

Zaragoza, por su parte, salvó la primera parte de los suyos: "Creo que fue buena. Competimos de tú a tú con el Bolonia, que es un equipo muy bueno", explicó. "En la segunda parte ellos estuvieron mucho mejor físicamente que nosotros".

El próximo encuentro de los de Vigo será en Balaídos ante el Athletic Club de Bilbao, este domingo, día 14 de diciembre.