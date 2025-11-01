Levante - Celta: fecha, horario y cómo y dónde verlo

El Celta viaja este primer fin de semana a Valencia, tras un mes de octubre en el que no han conocido la derrota. Se enfrentan a un recién ascendido como el Levante, que acumula muy buenas sensaciones en lo que va de liga.

El Ciutat de València recibirá a los de Giráldez en su mejor momento de forma. Cero derrotas en el último mes y tres victorias consecutivas han dado alas a Iago Aspas y compañía, que vienen de ganar al modesto Puerto de Vega en Copa del Rey.

El Celta se sitúa en 13ª posición gracias a su primera y única victoria en competencia doméstica la semana pasada contra el Osasuna. Así, sumando los siete empates y las dos derrotas, el conjunto olívico acumula 10 puntos en 10 jornadas.

Mientras, el Levante se enfrentará al club de Vigo tras ganar por un solo tanto al Orihuela en Copa del Rey y empatar contra el Mallorca y perder contra el Rayo Vallecano en La Liga. Los granotas tienen tan sólo un punto menos que el Celta, que lo sitúan dos posiciones por debajo.

El Levante tratará de sacar puntos de sus buenas sensaciones y el Celta buscará mantener su racha en el Ciutat de València este domingo 2 de noviembre, a las 14:00 horas. No hay duda en que algún celtista acudirá a la grada visitante granota, pero, en caso de no poder, el encuentro se podrá disfrutar a través de Dazn.