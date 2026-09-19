Pleno de pruebas para abrir la 11ª Regata Rey Juan Carlos en Sanxenxo (Pontevedra)

Sol y viento brillaron este viernes en Sanxenxo (Pontevedra), que ha regalado unas magníficas condiciones de navegación a las seis primeras clases que inauguraron sus casilleros en la 11ª Regata Rey Juan Carlos I – El Corte Inglés Máster. Más de un centenar de barcos desplegaron ya sus velas en la ría de Pontevedra.

Las dos pruebas de los Xacobeo 6 Metros se completaron, tras navegar en el campo de regatas situado hacia Marín. Destaca la participación del 'Bribón' que comenzó con fuerza y se anotó dos victorias que le permiten convertirse en el primer líder de la general. A la caña ha estado Jane Abascal, primer oro olímpico de la vela española, mientras que el patrón del equipo, el rey emérito Juan Carlos I, ha seguido las pruebas desde la neumática de apoyo junto a Pedro Campos.

Buen papel también del 'Caprice' de Guillermo Luis Rodríguez. El barco del Puerto Deportivo de Benalmádena ha firmado dos segundos puestos que lo sitúan provisionalmente en la segunda posición de la general, por delante de otro de los habituales de la flota de Sanxenxo: el 'Alibaba II' de Miguel Lago y el Monte Real Club de Yates de Baiona, que ocupa la tercera plaza.

Las tres divisiones de ORC también pudieron completar el programa previsto frente a la isla de Ons, con viento del Noroeste de unos 12 nudos de intensidad y salidas limpias. Ahora bien, ya en la segunda manga, el Comité de Regatas tuvo que adaptar el campo a una ligera variación en la dirección del viento, ampliando el recorrido y efectuando un cambio de tramo.

En ORC 0-1-2 uno de los gran favoritos como defensor del título en Sanxenxo y del Trofeo Presidente, 'Mirfak' de Diego López, se coloca al frente de la clasificación gracias a un segundo y un primer puesto en las regatas de hoy. 'Magical', segundo en la general logró anotarse un primero.

'Urbapaz', patroneado por Fran Edreira, no dio opción a sus rivales y con dos victorias parciales lidera en ORC 3. En cambio, en ORC 4 la clasificación está de lo más apretada: 'Raygrass III' de José Antonio Núñez y el vencedor del Trofeo Presidente en 2025, 'Deep Blue 2.1' de Vicente Cid, se han intercambiado el primer y segundo puesto y remataron empatados a tres puntos.

Por su parte, los 126 regatistas de siete nacionalidades que compiten en la clase Abanca Optimist han completado un total de tres pruebas, las mismas que la clase Fundación Talgo Vela Adaptada, que ha navegado en las inmediaciones del Real Club Náutico de Sanxenxo.

Este sábado, segunda jornada de competición, las nueve clases y cerca de 200 inscritos en esta undécima edición estarán ya en el agua con la incorporación de las tres divisiones que no han navegado este viernes: J80, ORC 5-Open y JCH Veteranos.