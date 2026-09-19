Bribon y Okofen pisan fuerte en la segunda jornada de la 11ª Regata Rey Juan Carlos en Sanxenxo (Pontevedra)

El viento se hizo esperar en la segunda jornada de competición en Sanxenxo, aunque la ría de Pontevedra ha vuelto a ofrecer un buen día de navegación para la flota de la 11ª Regata Rey Juan Carlos I – El Corte Inglés Máster. Todas las clases han podido disfrutar de sus pruebas antes de la jornada final que afrontarán este domingo.

La clase Xacobeo 6 Metros y los monotipo J80 han compartido campo de regatas, navegando en la boca norte de la ría de Pontevedra este sábado. La primera manga comenzó a las 15:30 horas y se disputó con condiciones más estables, mientras que los bajones de intensidad y los continuos cambios de dirección del viento complicaron esta segunda prueba. Finalmente las dos clases consiguieron completarla.



Alrededor de las 17:30 horas, los Xacobeo 6 Metros ponían rumbo a tierra con un claro líder: el Bribon, que volvió a adjudicarse las dos pruebas del día y saldrá al agua en la última jornada con un colchón de siete puntos de ventaja sobre el Alibaba2 de Miguel Lago. Los del Monte Real Club de Yates de Baiona han vuelto a firmar una sólida jornada con un tercero y un segundo puesto, subiendo así a la segunda plaza de la general en detrimento de Caprice, del Puerto Deportivo de Benalmádena.



Once monotipos conforman la flota de J80. El Okofen de Javier de la Gándara lucha por lograr el que sería su quinto triunfo en la Regata Rey Juan Carlos I – El Corte Inglés Máster y ha salido al agua dispuesto a defender su sitio: dos mangas, dos triunfos. Más disparidad en el resto de la tabla, con el I3D Atlántico de Guillermo Blanco en segunda posición con unos parciales 2-3, y el Namaste, tercero, con 4-2.

Clasificaciones en la ORC

Con un viento del noroeste de entre siete y nueve nudos, al filo de las 15:00 horas comenzaban las pruebas para los cruceros ORC. En ORC 0-1-2, el Magical de Julio Rodríguez es el nuevo líder. Dos primeros puestos y la entrada en juego del descarte le dejan con un cómputo de tres puntos y le permiten adelantar al Mirfak de Diego López, segundo. El Corsario Thunder, patroneado por Jorge Durán, cierra el podio provisional.



Sin cambios en lo más alto de la tabla de ORC 3 y ORC 4, donde el Urbapaz de Fran Edreira y el Deep Blue 2.1 de Vicente Cid continúan al frente, respectivamente. Ambos tienen a sus máximos perseguidores muy cerca, a solo dos puntos, por lo que las opciones de cara a la jornada final se mantienen abiertas también en estas clases. En cambio, el Keep Calm de Javier Rey ha sido el vencedor de la regata costera disputada por los ORC 5-OPEN, mientras que en la clase Veteranos no han podido terminar dentro del tiempo límite.



Los Abanca Optimist tuvieron que esperar primero en tierra durante varias horas y luego en el agua, donde no fue fácil establecer su campo de regatas por las condiciones reinantes. Finalmente comenzaron las pruebas bien entrada la tarde, alrededor de las 17:00 horas, pudiendo completar dos mangas un grupo y una el otro. Los andaluces José de Linares y Alexandra Wang Li son el primer líder masculino y femenina, respectivamente.