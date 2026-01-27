Caballero no descarta ir a los tribunales para que Balaídos sea sede del Mundial 2030

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha vuelto a reclamar este martes que Vigo debe ser sede del Mundial 2030. Lo ha hecho a través de un audio distribuido a los medios de comunicación, en el que denuncia el doble rasero del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, y vuelve a amenazar con "ir a los tribunales".

Louzán anunció este lunes que España acogerá la final del Mundial. "Una gran noticia", ha afirmado el regidor olívico, quien critica al presidente de la RFEF: "Cuando nosotros le decimos que incluya a Vigo como ciudad mundialista, nos dice que él ya no tiene nada que ver con eso, que ya no es cosa de la federación".

"Está haciendo el ridículo del siglo porque en este momento España tiene concedidas 11 sedes y sólo envió 10 nombres", ha aseverado Caballero, que considera que Vigo no está en el Mundial porque "Rueda y el Partido Popular no quieren". "No quieren que Vigo sea sede y quieren que sea A Coruña. Y si no es A Coruña, ninguna", ha subrayado.

"Nos van a obligar a ir a los tribunales", ha amenazado el alcalde al presidente de la RFEF y a la Xunta del Partido Popular. Caballero también ha criticado la posición del PP y del BNG de Vigo, porque "no le riñen y le exigen a Rueda que presione para que Vigo sea sede del Mundial".

Por otro lado, ha reclamado a laDeputación de Pontevedra que cofinancie la reforma de la grada de Tribuna, con la que Balaídos alcanzaría las 43.000 personas de aforo necesarias para ser sede mundialista. También continúan las obras en la grada de Gol, ahora se está construyendo su estructura.