Mundial 2030: Vigo reclama a la Xunta y a la Deputación su colaboración para reformar Balaídos

El Pleno de Vigo ha aprobado remodelar el estadio de Balaídos para el Mundial 2030, reclamando a la Xunta y a la Deputación que "paguen igual que el Concello". Los grupos municipales del PP y del BNG no han apoyado la moción de esta reforma, que supone la transformación de Tribuna para alcanzar los 43.000 espectadores —aforo necesario para ser sede mundialista—.

La moción ha salido adelante sólo con los votos a favor del PSdeG. "El PP y el Bloque no lo apoyaron. Se escudan en que el Gobierno de España tiene que estar presente. Y es que el Gobierno de España no está presente en ninguna remodelación de ningún estadio de España", ha recriminado el alcalde de Vigo, Abel Caballero, a la oposición.

"En los sitios donde se están haciendo estadios o reformas de estadios, los financian los clubes, los ayuntamientos, las diputaciones y las comunidades autónomas", ha añadido el regidor olívico, que ha afirmado que el Ejecutivo del Estado tendrá que pagar "las grandes infraestructuras que tengan que hacerse para ese Mundial".

Caballero considera que la negativa del PP es el rechazo de la Deputación y de la Xunta a colaborar económicamente en la remodelación de Balaídos. "No quieren pagar y no quieren que haya Mundial en Vigo, que fue lo que le dijo Rueda a Louzán", ha acusado el alcalde socialista, quien considera que ambas instituciones tratan de "retrasar" para que al Concello no le "tiempo a hacer la obra".

"Vamos a tener Mundial y el Ayuntamiento lo va hacer", ha sentenciado Caballero, pese a no conocerse oficialmente las sedes definitivas del evento. Aun así, ha avisado a Xunta y Deputación que "no crean que les vamos a aplaudir cuando entren en el campo. Les vamos a recriminar que no pagaron".