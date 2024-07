Un mencía de Valdeorras y un albariño de Rías Baixas, mejores vinos de Galicia 2024

La Consellería de Medio Rural ha celebrado este viernes la gala de entrega de los premios de las Catas de Galicia 2024, unos galardones que buscan fomentar el reconocimiento de los vinos, aguardientes y licores tradicionales de la comunidad. Más de 400 muestras pertenecientes a cerca de 200 empresas acogidas a las denominaciones de origen e indicación geográficas se presentaron al certamen y han sido valoradas por 65 profesionales.

La cata a ciegas tuvo lugar en el Pazo de Quián, en Sergude (Boqueixón). Tras una fase de preselección, en la cata final participaron expertos de diversos ámbitos relacionados con la enología y el sector agroalimentario. Con este certamen, la Xunta busca promocionar, identificar y premiar a aquellos vinos, aguardientes y licores elaborados fundamentalmente con uvas de variedades autóctonas, productos dotados de un carácter único y de una personalidad reconocible dentro y fuera de la comunidad.

Los ganadores, que se han anunciado este mismo viernes, han sido un tinto de uva mencía y un blanco de uva albariño, cada uno de la DO representativa de estas variedades. Se tratan del mencía Alan de Val, de la bodega homónima de la DO Valdeorras; y el albariño Pazo de Rubiós, de la bodega homónima de la DO Rías Baixas, en la comarca de O Salnés.