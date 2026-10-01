Vigo recibe más de cien grabados de Salvador Dalí en el Museo do Mar

El Museo do Mar de Galicia, en Vigo, ha inaugurado este jueves la exposición 'Dande Dalí'. La muestra está compuesta por más de cien grabados realizados por Salvador Dalí para una edición especial de 'La Divina Comedia', de Dante Alighieri, publicada entre 1960 y 1964 en seis volúmenes.

La inauguración ha estado encabezada por el director xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, que ha señalado que la exposición forma parte de las 70 muestras que forman parte de la programación expositiva de la Xunta de Galicia. Esta está organizada conjuntamente con el Museo del Grabado a la Estampa Digital y la Societá Dante Alighieri de Vigo.

El Museo do Mar cuenta con un espacio en homenaje al escritor Darío Xohán Cabana, "traductor de 'La Divina Comedia' al gallego" y "una de las figuras más destacadas de la cultura gallega contemporánea". Además, los visitantes podrán disfrutar de una pieza audiovisual, que recoge algunas de las últimas apariciones de Cabana.

El homenaje lo completa un texto biográfico en gallego e italiano que presenta los principales hitos de la trayectoria del autor gallego y se amplía con una vitrina dedicada a sus traducciones vinculadas a la obra de Dante.

La exposición se organiza en tres ámbitos diferenciados: 'Inferno', integrado por 34 grabados correspondientes a la primera cántica; 'Purgatorio', con 33 obras; y finalmente, 'Paraíso', con el mismo número de grabados. De esta manera, se permite seguir el recorrido narrativo de Dante a través de los tres reinos que conforman su viaje literario.