O Concello de Vigo amosa a maior mostra de arte galega na Casa das Artes
A exposición reúne máis de setenta pezas de pintura e escultura realizadas entre 1940 e finais do século XX
Contenido patrocinado
A Casa das Artes acolle dende o pasado 12 de xuño unha nova exposición dedicada á colección de arte galega contemporánea do Concello de Vigo, considerada unha das máis importantes de Galicia pola súa extensión e pola calidade das obras que atesoura. A mostra reúne máis de setenta pezas de pintura e escultura realizadas entre 1940 e finais do século XX, ofrecendo un amplo percorrido pola evolución da creación artística galega ao longo de seis décadas.
Durante a presentación da exposición, o alcalde de Vigo, Abel Caballero, cualificou a mostra de "extraordinaria" e asegurou que se trata dunha "exposición de gran envergadura", ao reunir obras dos principais artistas galegos desde a posguerra ata finais do século XX nunha primeira planta da Casa das Artes completamente renovada.
A exhibición segue un criterio cronolóxico e temático que permite descubrir o proceso de transformación da plástica galega, estruturándose en sete capítulos: Urbano Lugrís, entre o real e o onírico; O academicismo da posguerra; Entre dous exilios: a definición da arte galega; Entre a abstracción e a nova figuración; Novos camiños da figuración; Das mostras da Praza da Princesa ao Grupo Atlántica; e A liberdade expresiva dos noventa.
Entre os principais atractivos da mostra destaca a creación, por primeira vez, dunha sala monográfica dedicada á obra de Urbano Lugrís pertencente ao Concello de Vigo. Tamén poderá contemplarse de novo na cidade a escultura Natureza, do artista vigués Camilo Nogueira, tras un proceso de restauración que permitiu recuperar unha peza que levaba máis de dez anos sen exhibirse.
Outra das grandes novidades é a incorporación de A barca espacial, considerada unha das obras mestras de Laxeiro e adquirida recentemente polo Concello de Vigo, unha peza moi pouco vista en público. O percorrido complétase con Talismanta, da pintora Berta Cáccamo, actualmente en depósito e en proceso de adquisición municipal; unha selección practicamente inédita de obra sobre papel de Isaac Díaz Pardo; e un destacado retrato da última etapa de Fernando Álvarez de Sotomayor, doado ao Concello e nunca antes exposto ao público.
A exposición inclúe ademais unha selección de obras do Grupo Atlántica, presentada en diálogo co movemento precursor das históricas mostras da Praza da Princesa, permitindo comprender a renovación da arte galega contemporánea e a súa evolución desde a posguerra ata as vangardas de finais do século XX.
Con esta exposición, o Concello de Vigo pon en valor un dos seus principais fondos artísticos e ofrece ao público unha oportunidade única para coñecer de preto algunhas das obras máis representativas da arte galega contemporánea e a evolución da súa creación ao longo da segunda metade do século XX.