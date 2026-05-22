Inauguran en Vigo una exposición fotográfica sobre la realidad del albinismo en África

Vigo presenció este jueves la inauguración de la exposición fotográfica "Iguales bajo el sol", que muestra la realidad a la que se enfrentan las personas albinas en África. Se podrá visitar hasta el próximo 20 de junio en la Sala de Exposiciones I de la Sede Afundación olívica.

La muestra fue inaugurada por la delegada de la ONG Beyond Sundance en Galicia, Ana Botas; la coordinadora de Cultura de Afundación, Paloma Vela; y la concejala de Bienestar Social, Yolanda Aguiar.

Los 24 paneles expositivos son un "puente" que permitirá a los asistentes "sentir la realidad de las personas con albinismo" en África subsahariana. "'Iguales bajo el sol' nace para que dejemos de observar con prejuicio o curiosidad y empecemos a mirar a los ojos", ha afirmado Botas.

"A veces pensamos en África como un espacio remoto con problemas ajenos, pero el miedo a que un hijo no pueda jugar al exterior por salud o el dolor de ser rechazado por su aspecto físico son sentimientos universales", ha profundizado la delegada de Beyond Sundance.

Inauguración de la exposición 'Iguales bajo el sol" Cedida

Así, ha animado a los vecinos y vecinas de Vigo a "caminar" entre los rostros e historias de personas con albinismo. "Mirad la dignidad con la que reclaman su derecho a existir, a ser cuidadas y a ser vistas", ha afirmado Botas.

Beyond Suncare

La exposición surge de la historia personal de Mafalda Soto, la fundadora de Beyond Suncare. Farmacéutica de formación, realizaba unas prácticas de medicina tropical de nueve meses en África y, según recuerda, no dejaba de recibir y tratar a personas con albinismo quemadas por el sol.

Quedó impactada y esta situación la empujó a cuidar de personas con albinismo durante nueve años, consiguiendo desarrollar una crema protectora específica para su piel y trabajar con gobiernos del África subsahariana para implementar protocolos y formación médica.

En 2017 fundó la ONG Beyond Suncare, con la que trata de dignificar las realidades de personas que "como cualquiera de nosotros quieren tener un futuro con posibilidades". Su objetivo es, además de evitar los impactos en la piel de la luz solar en personas con albinismo, romper el prejuicio de "la mirada del otro".