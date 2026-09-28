La UVigo registra "sobrematrícula": alcanza una tasa de ocupación del 103% en matrícula de nuevo ingreso

La Universidade de Vigo (UVigo) ha desvelado este lunes el número de matriculados para este nuevo curso académico. Un año más, la institución olívica ha registrado "sobrematrícula", al alcanzar una tasa de ocupación del 103% en la matrícula de nuevo ingreso de grado.

Tal como recoge el diario de la universidad (DUVI), un curso más la demanda de plazas de matrícula de nuevo ingreso superó la oferta, registrándose 3.883 matrículas frente a las 3.754 plazas ofertadas en los tres campus. "Hay sobrematrícula en algunos grados", ha apuntado la rectora, Carmen García Mateo, en su informe, destacando la importancia de ajustar la oferta a la demanda.

Es el campus de Pontevedra el que contabilizó una mayor tasa de ocupación, con un 106% y 820 alumnos matriculados. Por su parte, Ourense se quedó con un 103% y 1.050 alumnos y Vigo con un 102% y 2.013 plazas ocupadas de las 1.967 ofertadas.

Además, como informa Europa Press, en cuanto a los datos de máster, aunque todavía falta un plazo de matrícula extraordinario, la ocupación supera el 86% de las plazas disponibles.