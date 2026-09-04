Los menores de tres años marcan la vuelta a la rutina: Reabren las Escuelas Infantiles del Concello de Vigo

Abel Caballero visita la Escuela Infantil de Navia junto a su directora y la edil de Educación, Olga Alonso. Concello de Vigo

Las Escuelas Infantiles del Concello de Vigo han vuelto a acoger a sus pequeños de cero a tres años para el curso 2026/2027. Así, centros como el de Navia iniciaron hoy su actividad con el periodo de adaptación.

Precisamente, en esta escuela se realizaron obras de mejora durante el verano, las cuales ascendieron a un importe de 39.000 euros, según precisaron fuentes municipales.

Son, en total, 438 las plazas que se ofertan, en total, en las nueve escuelas infantiles. 397 eligieron turno de mañana y 41 lo prolongan hasta primera hora de la tarde.

Las escuelas infantiles del Concello de Vigo tienen matrícula gratuita y también otros servicios como comedor, atención educativa y orientación. En este sentido, están dotadas de un equipo de atención temprana y de un gabinete psicopedagógico.

"Lo paga todo el Concello. Es nuestra contribución para que las familias puedan llevar a sus niños y niñas sin que les cueste un solo céntimo", explicó Abel Caballero, que este viernes acudió a Navia. En este sentido, recordó que esto no es así con las escuelas autonómicas, en las que "sí debe abonarse la atención educativa y el comedor".

Las nueve escuelas -Lavadores, Navia, Praza da Industria, Saiáns, Teis, Tomás Alonso, Bouzas- Casiano Martínez, Mestres Goldar y Bembrive- cuentan con un presupuesto de 2,6 millones de euros anuales.

Por otro lado, recuerdan desde el Consistorio, se cofinancian dos escuelas infantiles de la Xunta -Rúa Palencia y Hernán Cortés- con 205.500 euros, "cuando la obligación y la competencia es del Gobierno Autonómico y recibe financiación del Gobierno de España".