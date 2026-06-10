El rector de la UVigo lamenta "errores humanos" en la PAU y se muestra abierto a "mudar el sistema"

La Universidade de Vigo (UVigo) está "totalmente" abierta "a mudar el sistema para hacerlo mejor". Así lo ha afirmado el rector en funciones de la Universidad de Vigo, Manuel Reigosa, que ha lamentado "errores humanos y puntuales" hallados en exámenes de materias como Dibujo Técnico o Historia en las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) de este año 2026 en Galicia.

Los rectores de las tres universidades públicas gallegas emitieron este pasado martes un comunicado conjunto para instar a la Xunta a actualizar la normativa que regula la PAU para "reducir el riesgo de error humano". Reigosa ha reiterado dicha propuesta para "asegurar mucho mejor que se disminuya el número de errores".

En declaraciones a Europa Press antes de la investidura del catedrático de Educación António Manuel Seixas, en el Campus de Ourense, el rector en funciones ha apuntado al Ejecutivo gallego por ser el que tiene "responsabilidad legislativa" y ha insistido en que las universidades quieren "formar parte del proceso y aportar ideas y soluciones".

"Estamos totalmente abiertos a que mudemos el sistema para hacerlo mejor y creo que tampoco hay que concederle más importancia a lo que entiendo que fueron errores puntuales. Seguirán trabajando para que no se cometan en el futuro", ha destacado.

Modificación de la normativa

En concreto, este pasado martes, rectores de las tres universidades de Galicia un comunicado conjunto en apoyo a las personas delegadas en la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG), así como para instar a la Xunta a actualizar la normativa que regula las pruebas y "reducir el riesgo de error humano"

Según explicaban las instituciones académicas, las delegaciones universitarias ya remitieron a la Consellería de Educación el 28 de junio de 2024 una propuesta de modificación de la orden vigente —que data de 2011—. Entre las mejoras propuestas destacaba la incorporación de una segunda persona en la elaboración de los exámenes por cada materia para reforzar la revisión de contenidos.