Historias que inspira: la UVigo visibiliza a diez investigadoras en su nuevo catálogo

La sexta edición del catálogo 'Quero ser investigadora' reúne las trayectorias de diez científicas de la institución con el objetivo de servir como referencia para las futuras generaciones

La Universidade de Vigo ha publicado la sexta edición del catálogo Quero ser investigadora, una obra que reúne las trayectorias de diez científicas de la institución con el objetivo de servir como referencia para las futuras investigadoras y acercar la investigación científica a la juventud, especialmente a las niñas.

Ilustrado por la artista Alba Casanova mediante la técnica del collage, el volumen construye la historia de diez científicas que, con su ejemplo, contribuyen a elaborar un relato de la ciencia más justo y representativo. Tal y como subraya en el prólogo la vicerrectora de Comunicación y Relaciones Institucionales, Mónica Valderrama, se trata de "revertir la histórica ausencia de las mujeres en el imaginario científico, un fenómeno que no solo supone una injusticia social, sino también una pérdida colectiva".

El volumen, financiado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, forma parte del programa Ciencia de Ida y Vuelta, el plan anual de actividades de la Unidad de Cultura Científica e Innovación de la UVigo.

Diez historias, diez referentes

En esta edición, diez investigadoras de la UVigo comparten su recorrido hacia la ciencia desde ámbitos tan diversos como la sociolingüística, la biología, la ingeniería química, la biomedicina, las bellas artes, la física aplicada, la economía, el derecho o la informática.

Desde la Unidad de Cultura Científica destacan que "las trayectorias son únicas y personales, y cada decisión profesional está atravesada por múltiples factores; no hay una única forma de llegar a la investigación".

Entre las historias recogidas figura la de María Méndez Santos, investigadora en lengua y lingüística, que relata su particular "vuelta al mundo" con estancias en países como Armenia, Rumanía, Ucrania o Japón antes de regresar a Vigo. En contraste, Begoña González de Prado desarrolló toda su carrera en la UVigo, donde lidera el grupo FEQxlab y defiende el potencial de la ingeniería química para "transformar residuos en recursos".

La biomedicina está representada por María Mayán Santos, del CINBIO, cuya vocación surgió "entre la voluntad y el azar", y que transmite un mensaje a las nuevas generaciones: que pueden ocupar “cualquier espacio que se propongan”.

También participan perfiles como Covadonga Barreiro Rodríguez-Moldes, de Bellas Artes, que soñaba de niña con ser astronauta; la física Maite Rodríguez DeCastro, que destaca la diversidad de tareas y la formación continua de la carrera investigadora; o la economista Raquel Fernández González, que define su vocación como una toma de posición ante las injusticias.

La jurista Laura Carballo Piñeiro reivindica sus raíces rurales como base de su camino académico, mientras Alma Gómez Rodríguez apuesta por una visión humanista de la ciencia centrada en las personas. La ingeniera Lucía Díaz Vilariño, del Cintecx, vincula su investigación a su origen en Vilalba, y la filóloga Belén Martín Lucas reivindica la visibilización de autoras negras, indígenas y migrantes, defendiendo que estudiar la cultura también es hacer ciencia al analizar cómo pensamos e imaginamos el mundo.

Nuevos recursos educativos

La publicación incorpora un audiolibro con las voces de las propias protagonistas, una versión de lectura fácil para eliminar barreras cognitivas y una edición digital.

Además, se distribuirá en cerca de 200 centros educativos de Galicia y se complementa con una guía didáctica y recursos interactivos gamificados desarrollados en la plataforma Genially, con actividades tipo cuestionario y verdadero o falso para facilitar su uso en el aula de forma dinámica y participativa.