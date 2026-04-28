Arrancan las obras del IES Domingo Villar en el barrio vigués de Navia

La Xunta de Galicia da el pistoletazo de salida oficial a las obras para la construcción del futuro IES Domingo Villar, que estará situado en el barrio vigués de Navia, con una inversión de cerca de 18 millones de euros para crear un centro puntero a nivel nacional. Se prevé que esté finalizado en 21 meses.

En el acto de comienzo de las obras, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha destacado que se trata del instituto "más ambicioso" realizado hasta la fecha en la ciudad en materia educativa. Asimismo, Rueda subrayó el acierto del nombre como homenaje a un autor tan importante para las letras gallegas: "Es muy destacable que el instituto que va a suponer una de las mayores inversiones en un centro educativo de la Xunta lleve el nombre de Domingo Villar y que lo hagamos aquí, en Vigo. Servirá para honrar siempre su memoria", señaló.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha sido el encargado, junto con varios miembros de la familia del escritor, de colocar la primera piedra simbólica de esta dotación, representada por una urna en la que se introdujeron los periódicos del día, un plano del barrio de Navia y de la actuación, y un ejemplar, en gallego, de su primera novela, Ollos de agua.

El nuevo instituto, que ocupará una superficie de 8.200 m² y dará servicio a unos 700 alumnos. Se trata de un diseño que apuesta por la innovación, la flexibilidad, la adaptación a las necesidades actuales del aprendizaje, la eficiencia energética y las zonas verdes. Así, el centro contará con espacios versátiles que podrán reorganizarse mediante tabiques móviles, así como con zonas comunes pensadas para fomentar el trabajo colaborativo y la interacción entre alumnado y profesorado.

Además, se aplicarán criterios de accesibilidad universal, avanzando en la inclusión de todas las personas, y cada nivel educativo dispondrá de su propio conjunto de espacios, incluyendo aulas ordinarias, aulas de desdoble y áreas comunes, lo que permitirá ajustar la organización a las distintas dinámicas pedagógicas.

Docentes en huelga

Tanto el presidente de la Xunta, como el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, que también ha participado en el acto, han sido recibidos por varias decenas de docentes en huelga, que los increparon reclamando mejoras en el sistema educativo, más inversión para el alumnado con diversidad y otras reivindicaciones.

La portavoz del grupo, la profesora de Primaria, Yolanda Cobas, ha recordado ante Europa Press que los profesores, en este jornada de huelga, siguen reclamando medidas para "mejorar la calidad de la educación pública para todos". Así, ha reiterado que, entre las demandas, está una mayor dotación de recursos para alumnos con diversidad y necesidades especiales, y acciones para "redignificar la profesión docente, que se ha tirado por el fango con tareas excesivas que no le corresponden y con una gran burocratización".