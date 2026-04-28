Anpas de Vigo impulsan cadenas humanas alrededor de los colegios para concienciar contra el acoso escolar

La Federación Olívica de Asociacións de Nais e Pais de Alumnado de Vigo e Comarca (Foanpas) impulsa cadenas humanas en los centros educativos este jueves, día 30 de abril, para concienciar contra el acoso escolar. Animan a realizar una cadena humana simbólica alrededor de los centros para sensibilizar a los alumnos sobre el respeto a la diversidad.

Será a partir de las 13:00 horas en cada colegio este jueves.

Coincidiendo con el Día Internacional contra el Acoso Escolar, que se celebra el 2 de mayo, las anpas han propuesto esta iniciativa bajo el título "Ser diferentes nos hace grandes. Tu mano es mi escudo".

"El acoso escolar es una de las problemáticas que más afecta al bienestar emocional de los alumnos. La escuela debe ser un espacio seguro donde cada niño pueda sentirse respetado, valorado y protegido", ha reivindicado la Federación a Europa Press.

Por ello, este proyecto busca lanzar un mensaje "claro": "Las diferencias nos enriquecen y la unión de la comunidad educativa es el mejor escudo frente al acoso".