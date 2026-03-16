Sin sorpresas en las candidaturas a rector de la UVigo: Carmen García Mateo, Jacobo Porteiro y Belén Rubio

La Universidad de Vigo cerró el viernes a medianoche el plazo de presentación de candidaturas a rector o rectora de la institución, y lo ha hecho sin sorpresas de última hora, con los tres aspirantes ya conocidos registrados: Carmen García Mateo, Jacobo Porteiro y Belén Rubio.

Los tres registraron sus candidaturas hace una semana. Así, Carmen García Mateo (Nós), formalizó su registro en Pontevedra, mientras que Belén Rubio (H2040), actual vicerrectora de Investigación, Transferencia e Innovación en el equipo de Manuel Reigosa, y Jacobo Porteiro (ConSenso) lo hicieron a través de la sede electrónica de la UVigo.

Según informa Europa Press, las elecciones al rectorado se celebrarán el próximo 6 de mayo. Antes, el 27 de marzo, se hará la proclamación provisional de candidaturas (la definitiva será el 16 de abril, una vez acabado el plazo de reclamaciones). El 17 de abril se presentarán los equipos y los programas, y la campaña electoral se desarrollará entre el 20 de abril y el 4 de mayo.

En esta cita electoral están llamados a las urnas 21.226 miembros de la comunidad universitaria. Además de la elección del rector, también se elegirá a los representantes de cada sector en el nuevo Claustro; en este caso, podrán votar 20.603 personas, ya que en ese proceso no participan las personas matriculadas en el Programa Universitario de Mayores.

Así, se elegirá a 101 representantes del PDI (Personal Docente e Investigador) sector A, 63 representantes de los estudiantes, 38 de los PTXAS (Personal Técnico, de Xestión e de Administración e Servizos), y 22 del PDI, sector B. Las personas que aparecen en los censos definitivos podrán votar en un total de 27 mesas, que estarán distribuidas por los tres campus: 12 en Vigo (entre el CUVI y Torrecedeira), 8 en el campus de Ourense y 7 en Pontevedra.