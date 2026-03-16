Sin sorpresas en las candidaturas a rector de la UVigo: Carmen García Mateo, Jacobo Porteiro y Belén Rubio

Sin sorpresas en las candidaturas a rector de la UVigo: Carmen García Mateo, Jacobo Porteiro y Belén Rubio EP

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Sin sorpresas en las candidaturas a rector de la UVigo: Carmen García Mateo, Jacobo Porteiro y Belén Rubio

Las elecciones al rectorado se celebrarán el próximo 6 de mayo

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La Universidad de Vigo cerró el viernes a medianoche el plazo de presentación de candidaturas a rector o rectora de la institución, y lo ha hecho sin sorpresas de última hora, con los tres aspirantes ya conocidos registrados: Carmen García Mateo, Jacobo Porteiro y Belén Rubio.

Campus de Vigo

Los tres registraron sus candidaturas hace una semana. Así, Carmen García Mateo (Nós), formalizó su registro en Pontevedra, mientras que Belén Rubio (H2040), actual vicerrectora de Investigación, Transferencia e Innovación en el equipo de Manuel Reigosa, y Jacobo Porteiro (ConSenso) lo hicieron a través de la sede electrónica de la UVigo.

Según informa Europa Press, las elecciones al rectorado se celebrarán el próximo 6 de mayo. Antes, el 27 de marzo, se hará la proclamación provisional de candidaturas (la definitiva será el 16 de abril, una vez acabado el plazo de reclamaciones). El 17 de abril se presentarán los equipos y los programas, y la campaña electoral se desarrollará entre el 20 de abril y el 4 de mayo.

En esta cita electoral están llamados a las urnas 21.226 miembros de la comunidad universitaria. Además de la elección del rector, también se elegirá a los representantes de cada sector en el nuevo Claustro; en este caso, podrán votar 20.603 personas, ya que en ese proceso no participan las personas matriculadas en el Programa Universitario de Mayores.

Así, se elegirá a 101 representantes del PDI (Personal Docente e Investigador) sector A, 63 representantes de los estudiantes, 38 de los PTXAS (Personal Técnico, de Xestión e de Administración e Servizos), y 22 del PDI, sector B. Las personas que aparecen en los censos definitivos podrán votar en un total de 27 mesas, que estarán distribuidas por los tres campus: 12 en Vigo (entre el CUVI y Torrecedeira), 8 en el campus de Ourense y 7 en Pontevedra.