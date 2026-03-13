Ya hay fecha para solicitar plaza en las escuelas infantiles municipales de Vigo, que son gratuitas Concello de Vigo

El lunes 23 de marzo abrirá el plazo para solicitar plaza para nuevas matrículas en una de las nueve escuelas infantiles municipales de Vigo. El periodo de solicitudes permanecerá abierto hasta el 10 de abril. En el caso de las renovaciones, el plazo se extenderá del 16 al 20 de marzo.

Así lo anunció este viernes el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, quien recordó que el Concello destina a las escuelas infantiles 2,8 millones de euros y son totalmente gratuitas para los usuarios. Además de la matrícula con coste cero, los centros educativos ofrecen de forma gratuita los servicios de comedor (con cocina propia), atención educativa y orientación con un equipo de atención temprana y un gabinete psicopedagógico.

En estos momentos hay nueve escuelas infantiles en funcionamiento: Santa Cristina-Lavadores; Atalaia-Teis; Praza da Industria; Mestres Goldar-Castrelos; Navia; Tomás Alonso; Casiano Martínez-Bouzas; Costeira-Saiáns y Bembrive.