La UVigo homenajea a Agatha Christie con motivo del Día Mundial del Teatro

La actriz y directora teatral Cristina Collazo y la Unidad de Cultura Científica han realizado una adaptación científico-divulgativa de la novela 'Un cadáver en la biblioteca' que se representará en el museo municipal Quiñones de León los días 4 y 5 de marzo

La Universidad de Vigo celebrará el Día Mundial del Teatro este año homenajeando a la Agatha Christie, la escritora de misterio más leída de la historia cuando se cumple medio siglo de su fallecimiento.

Para ello, la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Vigo, en colaboración con la actriz y directora teatral Cristina Collazo, ha realizado una adaptación científico-divulgativa de la novela Un cadáver en la biblioteca, que se representará en el museo municipal Quiñones de León los días 4 y 5 de marzo bajo el título Misterio en el pazo.

Guiados por Mónica Camaño, en el papel de la Señorita Marple, personaje icónico creado por Agatha Christie, el alumnado de 1.º de la ESO de cuatro centros educativos de Vigo tendrá que realizar diferentes pruebas y experimentos hasta descubrir quién asesinó a la protagonista de la obra, Ruby Keene, interpretada por Adriana Santos Muñoz.

Los investigadores Tino Quintela, Guillermo Blanco y André Vidal asumirán los papeles de Marqués de Quiñones de León, Mark Gaskell y Raymond Starr, respectivamente. Por su parte, las técnicas de la UCC+i y Víctor Martínez Mariño serán el personal del servicio. El elenco se completa con la voz en off de Cristina Collazo (Josie), Zé Paredes (Basil Blake) y Manu Paino (Gastón). El espacio sonoro es obra de Marcos Paino.

Dos días, cuatro centros y 200 investigadoras

Por el pazo pasarán alrededor de 200 estudiantes de 1.º de la ESO, divididos en dos grupos por día. Los centros invitados, que pasarán los días 4 y 5 de marzo, de 10:00 a 13:00 horas, serán el IES Álvaro Cunqueiro, el IES Alexandre Bóveda, el CPR Jesuitinas Miralba y el IES Carlos Casares.

La iniciativa fue presentada por la vicerrectora de Comunicación y Relaciones Internacionales de la UVigo, Mónica Valderrama; la directora teatral Cristina Collazo; la investigadora del CIM Paloma Morán; y el edil delegado de Cultura del Concello de Vigo, Gorka Gómez.

Cartel de la actividad. UVigo

Mónica Valderrama señaló que Misterio en el pazo busca tender puentes entre el conocimiento generado en la universidad y la ciudadanía, especialmente la más joven, haciendo que el alumnado "investigue, experimente y aprenda haciendo". Por su parte, Cristina Collazo destacó que "el reto fue convertir esa historia en una experiencia inmersiva con base científica, en la que el alumnado no es espectador, sino parte activa de la investigación", puesto que "las pruebas científicas se integran en la propia dramaturgia y hacen avanzar la acción".

La investigadora Paloma Morán, del Centro de Investigación Marina (CIM), explicó que "participamos varios científicos de la UVigo y vamos a hacer experimentos reales adaptados a los alumnos con el objetivo de resolver un misterio", a través de diferentes pruebas que permitirán al alumnado descubrir quién es el asesino o asesina. Morán, que participará en la representación junto con los investigadores André Vidal y Víctor Martínez, subrayó que lo importante "no es solo el resultado final, sino el proceso: formular hipótesis, recoger datos, interpretar evidencias y contrastar conclusiones. Eso es el método científico".

Mientras tanto, el concejal Gorka Gómez subrayó el placer de acoger esta obra en el pazo Quiñones de León, "un espacio municipal que el Concello está poniendo en valor en el año del centenario de su donación a la ciudad".

Del laboratorio al escenario

La adaptación se ha llevado a cabo a través de un equipo multidisciplinar integrado por diversos grupos de investigación de la UVigo, cuyos integrantes, además de encargarse del contenido científico de la obra, asumirán también el papel de intérpretes. El alumnado, dividido en grupos, deberá colaborar con el equipo investigador en la resolución del caso a través de diferentes pruebas científicas.

La primera de las pruebas se centrará en la recogida de muestras de ADN, de huellas y en el análisis toxicológico, en una actividad diseñada por el grupo de Genética Evolutiva y Conservación de la Biodiversidad. Otra de las pruebas será la de Palinología, coordinada por Celestino Quintela y Nerea Cazás, integrantes del grupo de Análisis de Cuencas Sedimentarias del CIM. A través de la recogida y estudio de restos de polen presentes en la ropa de las personas sospechosas, el equipo podrá detectar posibles incursiones de la naturaleza en la escena del crimen y aportar nuevas pistas que permitan identificar a la persona responsable.

La tercera prueba girará en torno al idiolecto y estará dirigida por Guillermo Blanco, del grupo Sistemas Informáticos de Nueva Generación. Con el apoyo de las chicas y chicos, se analizarán las distintas formas de hablar de las personas implicadas para tratar de arrojar luz sobre la autoría del crimen.

Con las conclusiones extraídas de los distintos experimentos y con la colaboración de la señorita Marple, las personas participantes deberán reconstruir los hechos y descubrir quién fue el responsable del asesinato de Ruby Keene.

Descubriendo a Agatha Christie: contexto, curiosidades y legado literario

Además, los participantes recibirán una pequeña charla para conocer más en profundidad a la escritora británica Agatha Christie, contextualizando el período histórico en el que desarrolló su producción literaria y profundizando en algunas de sus obras más emblemáticas y en los personajes que la convirtieron en la gran dama del misterio, como Hercule Poirot o Miss Marple.

La sesión permitirá poner en valor la enorme influencia de la autora en la literatura contemporánea y también en su proyección cinematográfica, al tiempo que se recomendarán lecturas adaptadas a distintos públicos, especialmente al juvenil.

En esta actividad participan miembros de la Asociación Nacional de Investigación en Literatura Infantil y Juvenil (ANILIJ), que forman parte del grupo de investigación TALES (Translation, Accessibility, Literature, and Screen) y del grupo de innovación docente GTICH de la Universidad de Vigo. En concreto, intervendrán Helena Cortés, Ana Fernández, Jesús Meiriño, Lourdes Lorenzo, Ana Pereira y Beatriz Rodríguez, especialistas en Literatura Infantil y Juvenil y en su traducción en los ámbitos lingüísticos inglés y alemán.

Esta acción forma parte del plan anual de actividades Ciencia de Ida y Vuelta, que cuenta con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología - Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y con la colaboración del museo municipal Quiñones de León del Concello de Vigo.