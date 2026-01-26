La UVigo impulsa el primer certificado universitario en gestión sanitaria pública de España

Nace en España el primer certificado universitario de dirección pública profesional en gestión sanitaria, avalado por entidades académicas y asociativas, como la Universidad de Vigo a través de su Facultad de Dirección y Gestión Pública, la Asociación de Dirección Pública Profesional y la Fundación SEDAP para el desarrollo directivo, vinculada a la Sociedad Española de Directivos de Atención Primaria.

El título oficial ya cuenta con su primera promoción, compuesta por nueve personas de amplia experiencia y conocimiento en gestión sanitaria y de la salud. Además, según asegura el presidente de la Fundación SEDAP, Antonio G. Quintáns, ya están trabajando en la programación del siguiente curso y seleccionando a las personas candidatas de la segunda promoción, "todas ellas de primer nivel directivo con amplia experiencia y alto nivel funcionarial".

En palabras de Quintáns, el certificado supone un salto cualitativo hacia la transparencia en el ámbito de la gestión sanitaria y una garantía de capacitación en puestos de alta dirección en este sector, que podría servir de modelo en otros ámbitos de la Administración Pública.

Garantía profesional y metodología de excelencia

Esta iniciativa busca certificar oficialmente a profesionales con la suficiente experiencia y méritos previos mediante una Titulación Universitaria basada en el sistema de microcredenciales impulsado por el Ministerio de Universidades, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y financiado con fondos europeos NextGen.

La actividad de Certificación como Directivo Público Profesional consiste en una metodología de evaluación y certificación de méritos y capacidades que reconozcan al participante como experto en Dirección Pública Profesional. A diferencia de las actividades formativas, esta iniciativa no pretende formar al directivo, sino reconocer oficialmente su capacidad mediante certificación validada y con titulación oficial universitaria.