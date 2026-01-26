Edificio Miralles de la Universidade de Vigo.

La UVigo impulsa el primer certificado universitario en gestión sanitaria pública de España

La primera promoción está compuesta por nueve personas de alto nivel directivo y funcionarial en gestión de la salud

Nace en España el primer certificado universitario de dirección pública profesional en gestión sanitaria, avalado por entidades académicas y asociativas, como la Universidad de Vigo a través de su Facultad de Dirección y Gestión Pública, la Asociación de Dirección Pública Profesional y la Fundación SEDAP para el desarrollo directivo, vinculada a la Sociedad Española de Directivos de Atención Primaria.

El título oficial ya cuenta con su primera promoción, compuesta por nueve personas de amplia experiencia y conocimiento en gestión sanitaria y de la salud. Además, según asegura el presidente de la Fundación SEDAP, Antonio G. Quintáns, ya están trabajando en la programación del siguiente curso y seleccionando a las personas candidatas de la segunda promoción, "todas ellas de primer nivel directivo con amplia experiencia y alto nivel funcionarial".

En palabras de Quintáns, el certificado supone un salto cualitativo hacia la transparencia en el ámbito de la gestión sanitaria y una garantía de capacitación en puestos de alta dirección en este sector, que podría servir de modelo en otros ámbitos de la Administración Pública.

Garantía profesional y metodología de excelencia

Esta iniciativa busca certificar oficialmente a profesionales con la suficiente experiencia y méritos previos mediante una Titulación Universitaria basada en el sistema de microcredenciales impulsado por el Ministerio de Universidades, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y financiado con fondos europeos NextGen.

La actividad de Certificación como Directivo Público Profesional consiste en una metodología de evaluación y certificación de méritos y capacidades que reconozcan al participante como experto en Dirección Pública Profesional. A diferencia de las actividades formativas, esta iniciativa no pretende formar al directivo, sino reconocer oficialmente su capacidad mediante certificación validada y con titulación oficial universitaria.