Belén Rubio, candidata al Rectorado de la UVigo: "Non se descarta ningunha nova titulación"

Faltan poco más de tres meses para que los candidatos al Rectorado de la Universidade de Vigo se sumerjan, de lleno, en una carrera distinta, la electoral, de cara a los comicios de mayo. Será en abril, con dos semanas dedicadas a la campaña, cuando se puedan conocer mejor las líneas programáticas de los académicos que optan al puesto.

Antes de que eso ocurra, los candidatos quieren darse a conocer previamente, o, al menos, esta fue la pretensión de Belén Rubio Armesto, representante de la formación H2040, que concurrirá a las elecciones académicas en este 2026.

En el Edificio Redeiras de O Berbés, perteneciente a la institución académica viguesa, la candidata quiso reunir a los medios de comunicación de la ciudad para avanzar sus planteamientos y líneas de trabajo de cara a una posible victoria. Además, adelantó a modo de titular uno de los objetivos: "Imos a crear unha nova vicerreitoría de innovación tecnolóxica", dijo.

Mejorar la comunicación

Sin embargo, hubo varios mantras que la candidata repitió en su comparecencia, uno de ellos, el de mejorar la comunicación tanto interna como externa. "Hai un oco entre o que acontece na universidade e o que acontece na sociedade. É importante dar a coñecer á cidade todo o que facemos. Non hai soamente clases, hai vida, hai internacionalización", dijo.

Belen Rubio, candidata al Rectorado de la UVigo. P.P.F.

Uno de los primeros pasos que está dando el equipo H2040 es "escoitar á xente", principalmente, "as demandas dos estudantes". En este sentido, se busca mejorar su vida académica desde el momento en el que aterrizan en su grado, ya sea a nivel burocrático e informativo. "É importante axilizar procesos porque a burocracia nos come. Facer unha simplificación e optimización dos procesos".

Relevo generacional

Otro de los puntos a los que se enfrentará el nuevo rectorado pasará muy de cerca por el relevo generacional y la cuestión demográfica. En el primer caso, dado que se trata de una institución que abrió sus puertas en el 90, estima que, en un breve periodo de tiempo, habrá jubilaciones, lo que implicará una reasignación de puestos también atendiendo a los cambios derivados de la informatización.

Del mismo modo y como ya está afectando a los colegios y enseñanzas básicas, la enseñanza universitaria no se librará de los cambios en la tendencia demográfica: "Hai que buscar fórmulas máis flexibles, abrir a mente ás novas posibilidades", insistió Rubio, quien reiteró su voluntad de diálogo también para con el resto de candidaturas.

Presentación a los medios de la candidatura de la formación H2040 de la UVigo. P.P.F.

Medicina

Como no podía ser de otro modo, uno de los puntos a tratar en la comparecencia fue la descentralización del grado de Medicina, lo que la candidata calificó de "fito histórico". "Cando levemos tres anos desa titulación, na que xa implantemos aquí cuarto, quinto e sexto, teremos que valorar o que está acontecendo. Imos a ter moitos menos nacementos, pero o certo é que a xente ten unha maior esperanza de vida", remarcó Rubio Armesto. "É probable que vaiamos a necesitar moitos máis médicos, pero tamén o é que haxa menos alumnos que queiran facer Medicina, entón, hai que coordinar todos eses aspectos e unha análise da progresión dos estudantes. Nós fomos quen de manter o 20.000. Penso que estaremos preparados para montar unha titulación propia, pero se decidirá no momento que corresponda, pero entre todos", añadió, sin descartar otros modelos como una titulación compartida o la posibilidad de incrementar la oferta formativa -sin dejar de lado ninguna de las carreras más tradicionales que a día de hoy faltan en la UVigo, como Psicología o Periodismo-. "Non se descarta ningunha titulación, pero penso que temos que ser os mellores en Enxeñería. Tamén penso que hai tempo que non se crea unha carreira en Ciencias e que hai que pensar máis en carreiras máis interdisciplinarias", concluyó.