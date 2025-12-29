La Universidade de Vigo aprueba un presupuesto récord de 251,1 millones para 2026
El Consello Social da luz verde definitiva a unas cuentas que suben un 1,1% y priorizan personal e inversiones en infraestructuras y eficiencia energética
Te puede interesar: La Universidade de Vigo aprueba por asentimiento el convenio para la descentralización de Medicina
El Consello Social de la Universidade de Vigo ha aprobado este lunes de forma definitiva el presupuesto de la institución para 2026, que asciende a 251.111.612 euros, la cifra más alta de su historia.
Las cuentas, que ya habían sido presentadas en el Claustro y votadas en el Consello de Goberno, suponen un incremento de casi 2,7 millones de euros respecto a 2025 (un 1,1% más). El rector, Manuel Reigosa, ha defendido que se trata de un presupuesto "equilibrado" y se ha mostrado "muy optimista" sobre la capacidad de la universidad para impulsar actuaciones en 2026.
En el capítulo de gastos, el mayor peso vuelve a recaer en personal, con 148,85 millones de euros (59,12% del total), lo que implica un aumento de algo más de 2,7 millones. Las inversiones reales alcanzan 59,11 millones (23,5%), mientras que los gastos corrientes se sitúan en torno a 34 millones (13,54%).
Entre las inversiones previstas destaca una partida de casi 6 millones para construir el edificio de la Escola de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo en el campus de Ourense (cofinanciado con la Xunta), además de 1 millón para eficiencia energética, 1,7 millones para mantenimiento de edificios e instalaciones, 820.000 euros para equipamiento de laboratorios docentes y 300.000 euros para obras de remediación de radón.
En cuanto a los ingresos, el 64,89% procede de transferencias corrientes (162,9 millones, con un aumento de 6,5 millones sobre 2025), con 147,9 millones aportados por la Xunta de Galicia; a esto se suman transferencias de capital por 42 millones (16,8%) vinculadas en gran parte a investigación, y la variación de activos financieros con algo más de 28 millones (11,25%), además de tasas y precios públicos (16,9 millones) e ingresos patrimoniales (725.000 euros).
El pleno también ha ratificado el techo de gasto de 251,1 millones y ha abordado medidas ligadas a la transparencia y rendición de cuentas, con un informe sobre la auditoría del Plan Antifraude y el informe de transparencia, ámbito en el que el Consello Social ha señalado que la UVigo figura entre las mejor valoradas en España; además, se ha aprobado la creación/participación en la spin-off NexoInn, cambios de denominación de institutos y la aceptación de una donación de la Asociación de Tradutores Galegos para su biblioteca virtual.