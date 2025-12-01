La UVigo seguirá adelante con su tramitación para impartir un grado propio de Medicina

La Universidade de Vigo (UVigo) no se queda atrás y avanza en la tramitación para impartir un grado propio de Medicina. Así lo ha comunicado el rector de la institución olívica, Manuel Reigosa, durante la sesión extraordinaria del Consello de Goberno convocada para aprobar el acuerdo de descentralización de esta titulación, cuya votación no se ha realizado tras la decisión del pasado viernes de la Universidade de Santiago de Compostela (USC).

"No procede votar el punto de la orden del día porque la USC no se sumó al acuerdo y no procede que nosotros nos sumemos a un acuerdo descartado por la USC", ha afirmado Reigosa al inicio de su intervención. El órgano de gobierno de la universidad compostelana aplazó la votación del acuerdo el pasado viernes con el objetivo de llegar a un consenso con su Facultad de Medicina, que mostró abiertamente su rechazo al documento.

"El acuerdo llega muerto porque la USC no se sumó", ha lamentado Reigosa, que ha avanzado que la UVigo ya está trabajando en paralelo a la negociación del acuerdo por un grado propio de Medicina. De hecho, ya se han creado dos comisiones, una redactora y otra asesora para conseguirlo, así como se están cumpliendo los plazos de la tramitación de la titulación —que comenzó el pasado 17 de octubre con la presentación de la declaración de interés—.

El rector vigués ha mostrado su decepción ante la caída del acuerdo firmado por las tres universidades. "Fue una labor dura, pero que hice con alegría, por el bien de Galicia y de la UVigo. Aposté por la descentralización, pero no nos queda otra que pedir el título", ha afirmado. Si se cumplen los plazos, la tramitación se completaría el 1 de junio de 2026 con el envío de la solicitud de la propuesta a la Consellería de Educación.

Sobre la posibilidad de que la USC decida finalmente apoyar el acuerdo, Reigosa ha asegurado que lo propondría a la aprobación del Consello de Goberno de la UVigo. "Pero si se quiere volver a abrir la negociación para deshacer acuerdos, no daremos más vueltas", ha añadido, así como ha manifestado su disposición a estudiar "con cariño si la USC llega a un acuerdo semejante a lo acordado". "Si se quiere convertir en un acuerdo de descentralización en diez años, esa pantalla ya está superada", ha concluido.

Cabe recordar que la Universidade da Coruña también anunció el viernes que continuará los trabajos para impulsar una titulación propia de Medicina. "Esta decisión supone dejar sin validez horas de trabajo empleadas para procurar un texto dialogado y consensuado que permite aplicar la descentralización de Medicina aprovechando todos los recursos del sistema sanitario y universitario gallego", criticaron desde la UDC.