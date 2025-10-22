Carmen García Mateo.

Educación

Carmen García Mateo presenta este miércoles su candidatura al rectorado de la UVigo

Ella liderará la candidatura de Nós Universidade en las elecciones de mayo de 2026, a las que también se presentará Belén Rubio por la plataforma H2040, a la que pertenece Manuel Reigosa, que deja el cargo

Carmen García Mateo, catedrática del departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones de la Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones de la UVigo, presentará este miércoles su candidatura al Rectorado de la UVigo.

La ingeniera de Telecomunicación -se doctoró en la Politécnica de Madrid- y profesora de la UVigo desde 1987, competirá con la actual vicerrectora de Investigación, Transferencia e Innovación, Belén Rubio, para suceder al hasta ahora rector, Manuel Reigosa.

Las áreas de investigación de García Mateo son la tecnología del habla en gallego y español, la segmentación de audio y el reconocimiento biométrico de personas. Es coautora de más de 100 artículos en revistas y congresos internacionales y dirigió 10 tesis doctorales.

Ella liderará la candidatura de Nós Universidade en las elecciones de mayo de 2026, a las que también se presentará Belén Rubio por la plataforma H2040, a la que pertenece Manuel Reigosa.