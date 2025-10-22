Carmen García Mateo presenta este miércoles su candidatura al rectorado de la UVigo

Carmen García Mateo, catedrática del departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones de la Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones de la UVigo, presentará este miércoles su candidatura al Rectorado de la UVigo.

La ingeniera de Telecomunicación -se doctoró en la Politécnica de Madrid- y profesora de la UVigo desde 1987, competirá con la actual vicerrectora de Investigación, Transferencia e Innovación, Belén Rubio, para suceder al hasta ahora rector, Manuel Reigosa.

Las áreas de investigación de García Mateo son la tecnología del habla en gallego y español, la segmentación de audio y el reconocimiento biométrico de personas. Es coautora de más de 100 artículos en revistas y congresos internacionales y dirigió 10 tesis doctorales.

Ella liderará la candidatura de Nós Universidade en las elecciones de mayo de 2026, a las que también se presentará Belén Rubio por la plataforma H2040, a la que pertenece Manuel Reigosa.