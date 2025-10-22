Carmen García Mateo, candidata al Rectorado para que la UVigo dé "un salto de calidad"

La catedrática de Teoría de la Señal y Comunicaciones, Carmen García Mateo, ha anunciado su candidatura al Rectorado de la Universidad de Vigo para las elecciones de 2026. Su presentación, celebrada en el edificio Redeiras, marca la segunda candidatura confirmada para relevar a Manuel Reigosa, tras la de la actual vicerrectora Belén Rubio.

García Mateo ha explicado que da este paso por "responsabilidad colectiva" y porque considera que la institución puede "dar un salto de calidad y proyectarse con liderazgo hacia los retos presentes y futuros", contando con el talento de toda la comunidad universitaria.

Su proyecto busca pasar de la dispersión al proyecto común y recuperar la influencia que, según afirma, la universidad ha perdido en los últimos años. La propuesta se centra en fortalecer la cohesión entre campus y disciplinas, reforzar el peso institucional y devolver la confianza en el Rectorado. Con una amplia trayectoria en gestión universitaria —fue vicerrectora de Titulaciones y Convergencia Europea entre 2006 y 2010—, García Mateo ha defendido que la Universidad de Vigo debe ser "un proyecto colectivo al servicio del país, influyente, autónomo y con voz propia en el debate científico, económico y cultural de Galicia".

Durante su intervención, la aspirante ha destacado su compromiso con una universidad equilibrada y justa, sin privilegios entre áreas o campus. Acompañada por directores y decanos de distintas escuelas y facultades, ha expresado también su intención de ser la primera rectora de la institución, culminando así más de 35 años de servicio público.

Sobre el Grado en Medicina, se ha mostrado favorable a su implantación progresiva y planificada en Vigo, acompañada de estudios de doctorado, subrayando la necesidad de formar no solo médicos, sino también investigadores que garanticen el relevo generacional en el ámbito sanitario.