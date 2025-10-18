Abel Caballero apoya el "paso adelante" del rectorado sobre la Facultad de Medicina en Vigo

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha mostrado su apoyo a lo que ve un "paso adelante" del rectorado de la Universidad de Vigo (UVigo), que este viernes avanzó que solicitará el grado de Medicina si, en el plazo de un mes, no se llega a un acuerdo para formalizar un nuevo convenio de descentralización de la docencia en el segundo ciclo de la titulación.

"El rectorado ya reclama la Facultad, pero yo la reclamo de forma definitiva, sin ninguna condición. No se va a descentralizar", ha insistido el regidor en un audio remitido a los medios. Ve un "engaño" el convenio firmado entre las tres universidades en 2015 para la descentralización del grado: "Llevamos todo este tiempo atrasados".

Asimismo, Caballero ha mostrado su oposición a la valoración del anuncio del rectorado realizada por el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, que este sábado ha reafirmado la postura de la Xunta: "Entre una alternativa de tres facultades y otra de descentralización, tenemos muy claro que la mejor para Galicia es la descentralización".

Por su parte, el regidor vigués ha insistido: "Se trata de que haya tres facultades de Medicina". De este modo, percibe en la Xunta un "desprecio" a la ciudad olívica y argumenta que factores como las 400.000 personas en el ámbito del campus universitario respaldan su decisión.

"¿Cuál es la razón para no hacer una facultad en Vigo? Solo hay una. El privilegio y la atención que la Xunta presta a Santiago, despreciando esta ciudad", ha opinado.