Arranca Edugal 2025 en Pontevedra, el gran escaparate educativo y formativo de la comunidad

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y FP, Román Rodríguez, ha inaugurado este miércoles en el recinto ferial de Pontevedra la 14ª edición del Salón de la Oferta de Educación y Formación de Galicia (Edugal), que se celebra hasta el viernes.

Esta cita tiene el objetivo de acercar al alumnado y a los centros las buenas prácticas docentes y mostrar la innovación que se desarrolla en las aulas gallegas. Durante la apertura, el conselleiro ha destacado la importancia del evento como uno de los más consolidados del sector: "Ferias como esta son fundamentales para que estudiantes y docentes cuenten con un escaparate donde mostrar, con orgullo, el magnífico e innovador trabajo que se realiza cada día en Galicia".

Rodríguez ha subrayado que Edugal refleja la igualdad de oportunidades del sistema educativo gallego, al reunir a más de 70 expositores de centros, instituciones y entidades relacionadas con la formación. "Los participantes representan la Galicia que queremos: formada, emprendedora y orgullosa de su educación", ha afirmado.

En el acto inaugural también han participado el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, y los directores generales Eugenia Pérez y Jesús Álvarez, entre otras autoridades. En la inauguración, el Conservatorio de Música Manuel Quiroga ha ofrecido el concierto de apertura.

FP y salidas laborales

La Consellería de Educación participa en Edugal con un espacio expositivo de 350 metros cuadrados, situado junto a la entrada principal, en el que asesores y orientadores ofrecen información sobre Formación Profesional, salidas laborales, acreditación de competencias, innovación y emprendimiento.

Una docena de centros educativos muestran además sus proyectos, que incluyen simuladores forestales, prototipos de vehículos eléctricos, aplicaciones de impresión 3D, productos agrarios y demostraciones prácticas. Durante los tres días se celebrarán showcookings, talleres infantiles, demostraciones de peluquería y estilismo, y actividades divulgativas para el alumnado visitante.

Paralelamente, en el mismo recinto ferial se desarrolla la IV Feria FP PYME "Conexión Dual: Práctica + Empleo", organizada por la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa. Esta iniciativa busca fortalecer los vínculos entre el tejido empresarial y la FP Dual, fomentando la empleabilidad y la colaboración entre centros y empresas.

Ambas ferias, Edugal y FP PYME, consolidan a Pontevedra como el epicentro gallego de la formación, la innovación educativa y el emprendimiento juvenil.