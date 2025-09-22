La Cátedra del Deporte de la UVigo arrancará este viernes con una mesa redonda sobre deporte y lesiones Rafa Estévez

La Casa das Campás de Pontevedra ha acogido este lunes la presentación de la Cátedra del Deporte, una iniciativa de la UVigo en colaboración con la Diputación de Pontevedra y que se centrará en la prevención y tratamiento de lesiones en deportistas a través de actividades divulgativas y científicas.

La iniciativa arranca este viernes con una mesa redonda sobre deporte y lesiones en la que participarán referentes como Javier Gómez Noya, Antía García, Andrea Fuentes y Xisela Aranda, moderados por Sara Tabares.

Además, entre el 13 y el 14 de noviembre Pontevedra acogerá el primer congreso internacional de fisioterapia en el deporte femenino, y en el Centro Gallego de Tecnificación Deportiva se desarrollará un estudio para mejorar el rendimiento y reducir la incidencia de lesiones.

Según el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, la Cátedra del Deporte "supone un paso más para consolidar a Pontevedra como la provincia del deporte, también en el ámbito del conocimiento, de la mano de una institución de prestigio como la Universidad de Vigo".

López ha destacado que esta alianza busca promover hábitos de vida saludable, mejorar la calidad de vida de los deportistas y reforzar el atractivo turístico de la provincia con eventos innovadores y desestacionalizados.