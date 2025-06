Una joven gallega, alto y claro sobre sus notas de la PAU 2025: "No pasa nada, eso lo reclamo. Es imposible"

Los cerca de 13.000 alumnos gallegos que se presentaron a la convocatoria ordinaria de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) ya conocen sus notas. La Comisión Interuniversitaria de Galicia (CiUG) publicó ayer, jueves 12 de junio, las calificaciones en la aplicación informática Nerta.

Tras conocer los resultados de la Selectividad, los estudiantes gallegos del segundo curso de Bachillerato tienen por delante todo un verano para relajarse y empezar con fuerzas la etapa universitaria. No obstante, algunos no han obtenido las notas deseadas y reclamarán o repetirán las pruebas.

"Eso lo reclamo"

Al igual que en años anteriores, TikTok se ha llenado de vídeos de jóvenes reaccionando a sus notas de la PAU. El trend Reaccionando a mis notas de Selectividad se ha viralizado y cantidad de jóvenes gallegos se han unido a esta moda.

Lucía Iglesias (@luciaaiglesiaas_) ha mostrado a sus seguidores sus notas de la convocatoria ordinaria de la Selectividad y el resultado en algunas materias no ha sido el esperado. "No pasa nada, eso lo reclamo. Es imposible", decía refiriéndose al examen de Francés.

Con los nervios a flor de piel, la joven reconocía que la PAU le había salido "muy mal". Con una nota media de Bachillerato de 7,22, necesitaba un 8,7 para acceder a la carrera que quiere estudiar.

Salvo en la prueba de Filosofía, Lucía Iglesias estuvo bastante acertada. En Lengua Castellana y Literatura pronosticó un 7 y, efectivamente, obtuvo un 7, mientras que en Lengua Gallega y Literatura sacó un 6, un punto menos de lo que esperaba.

La sorpresa llegó con el examen de Filosofía. En el vídeo, Lucía comenta que espera un 7; sin embargo, la nota real es un 4,5. Su reacción fue un escueto: "vale, sí". Pero más tarde se preguntó: "¿pero quién me corrigió Filosofía?"

En Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales le fue algo mejor, su calificación fue de un 6,5. Algo similar le pasó con Economía, a pesar de salir llorando del examen: obtuvo un 7,5. "¿En serio? No entiendo nada", señalaba.

Finalmente, en Francés esperaba un 6, pero acabó suspendiendo. "No pasa nada, eso lo reclamo. Es imposible, no me puede salir mejor Economía", sentenciaba.