Cincuenta años de lucha en Teis: "En 20 años que lleva Caballero de alcalde no cambió nada en el barrio"

Hace cincuenta años, en 1976, el barrio vigués de Teis distaba mucho de lo que es hoy en día: carreteras sin asfaltar, sin red de saneamiento y con numerosas carencias de servicios básicos. En este ambiente de transición a la democracia, se vivieron en Vigo años de lucha y reivindicación, con gran inquietud por el cambio.

En este contexto surge, en 1976, la Asociación de Vecinos de Teis, una de las más antiguas de la ciudad, que luchaba por defender los derechos de los vecinos y denunciar la falta de servicios en un barrio periférico de una ciudad en expansión.

En esos primeros años, la asociación ya contaba con más de 600 socios —un volumen similar al actual— unidos, en un primer momento, en denuncia contra la alta siniestralidad de la calle Travesía de Vigo. Antonio 'Toñito' Martínez, miembro de la asociación desde sus inicios, recuerda aquellos años con entusiasmo. "Estábamos espabilando porque queríamos un cambio social. Además, éramos una de las más reivindicativas de la ciudad, el Concello nos acusaba de ser de ETA y del Grapo, cuando nosotros solo queríamos mejoras para el barrio", recuerda.

De izquierda a derecha, Julio González, Antonio 'Toñito' Martínez, Manuel Alonso y Anxo Iglesias Treintayseis

"Llegados los 80 hicimos concentraciones para reivindicar la necesidad de semáforos en el cruce de Os Caños, porque no había para los peatones. Esa fue una lucha larga, con el Concello y la Policía, que cargó contra los vecinos en las concentraciones. Pero al final lo conseguimos", destaca el vecino sobre una de las principales luchas de la Asociación.

Durante las siguientes décadas, los vecinos de Teis mantuvieron innumerables luchas, entre ellas la defensa de la Carballeira —en la que el Concello quería construir un centro de salud—; contra los depósitos de Campa en Guixar, que suponían un peligro para los vecinos; o la defensa del litoral de Teis. "Era una época en la que el barrio tenía muchas necesidades", recuerda el presidente de la Asociación, Julio González.

A comienzos del siglo XXI, la lucha continuó, aunque con otros objetivos. Desde la desmilitarización de la ETEA en el año 2002, los vecinos exigieron abrir los terrenos al barrio, celebrando numerosas movilizaciones a lo largo de los años que consiguieron el objetivo en el año 2013.

Más recientemente, el principal foco de descontento es la AP-9, que "dividió el barrio en dos", una situación que también ocurrió en Chapela, por lo que unieron esfuerzos para exigir la eliminación del peaje en ese tramo. "Pero no todo iba a ser lucha, también hacíamos fiestas y excursiones y nos lo pasábamos bien", recuerda Toñito con cariño.

Más de cuatro años sin la piscina

Manifestación en Enero de 2024 en Teis Asociación de Vecinos de Teis

Una de las principales preocupaciones del barrio en la actualidad son las obras de reconstrucción de la piscina municipal de Teis, que quedó calcinada en un incendio en mayo de 2022, supuestamente ocasionado por un cortocircuito en el cuadro de contadores, que causó importantes daños en el edificio.

Desde entonces, la gestión municipal del edificio público ha despertado importantes críticas, tanto por parte de los vecinos como de la oposición, que denuncian la lentitud del gobierno municipal para ejecutar las obras.

Pese a que en septiembre de 2024 el alcalde de Vigo, Abel Caballero, informó de la "reconstrucción total" de las instalaciones, con un presupuesto de seis millones de euros, la piscina todavía no se encuentra operativa. Esta situación ha sido denunciada en numerosas ocasiones por la asociación vecinal por los "graves perjuicios para la vecindad" que supone el cierre de estas instalaciones municipales, a las que asistían en torno a 1.300 personas. Con todo, el Concello ha señalado en múltiples ocasiones que las instalaciones volverán a abrir al público a principios de 2027.

Más de 13 años sin biblioteca

Manifestación de los vecinos de Teis para pedir la biblioteca del barrio, a 24 de octubre de 2023. @podemosvigo

Situación similar afronta la prometida biblioteca municipal de Teis, que ocupará el edificio del antiguo centro de salud del barrio. "Van 13 años desde que se anunció", critican.

Actualmente, la biblioteca se encuentra en periodo de construcción. Según abundó Caballero, el edificio tendrá dos pisos, espacio por el que se repartirán 86 puestos de lectura: 36 en la planta baja y 50 en la primera. También habrá lugares de almacenamiento de libros y las propias estanterías que acogerán los ejemplares de lectura.

La tardanza en la construcción no es lo único que critican vecinos y oposición, sino también la falta de préstamos de libros. "El proyecto solo contempla mesas y sillas, pero ni fondo de libros ni servicio de préstamo, que es lo que define a una biblioteca de verdad", han criticado en varias ocasiones desde el Partido Popular de Vigo. Se trata de la misma postura defendida por el BNG, que se refiere al edificio como "biblioteca fake".

Un espacio sin uso desde hace 25 años

Una inversión millonaria olvidada: 25 años de abandono en la fábrica de pinturas de Teis, en Vigo Treintayseis

Otro de los principales reclamos del barrio es el estado de abandono de la antigua fábrica de pinturas del barrio. En 2001, el gobierno nacionalista de Lois Pérez Castrillo adquirió mediante una permuta los terrenos de la antigua fábrica, una parcela de más de 4.000 metros cuadrados situada en pleno centro del barrio, en las inmediaciones del mercado. El importe económico de la operación ascendió a 330 millones de euros.

Sin embargo, 25 años después, el espacio continúa sin uso y en un estado de progresivo deterioro. Los vecinos denuncian que la estructura se ha degradado hasta convertirse en un riesgo para la seguridad. Desde la Asociación de Vecinos de Teis aseguran que las quejas son constantes: "Todas las semanas nos informan de desprendimientos, ratas, elementos rotos, socavones en el aparcamiento o maleza sin cortar".

Entre las propuestas vecinales para utilizar el espacio figuran la creación de un aparcamiento, una residencia para personas mayores o una plaza con zona verde. "Cuantas vueltas le llevan dado para ver qué se puede hacer", lamenta Julio.

Necesidades básicas sin cubrir

Más allá de estas cuestiones mayores, desde la asociación vecinal critican que el gobierno local tampoco cumple con las necesidades básicas del barrio. "Los caminos y parques están sin desbrozar y las carreteras en muy mal estado. Es un desastre", critica Anxo. "Hay un problema con el Concello local, no hay interlocución con el gobierno local, hay un retroceso con respecto a hace 20 años. Además de un problema grave de gestión, porque el gobierno actual no atiende a las necesidades de la ciudadanía", denuncia.

"Los mismos baches, cortaron un poco la maleza, pero todo sigue igual; parece una broma", critica el presidente vecinal. Tal es la situación de deficiencia en la que se encuentra el asfaltado del barrio que un vecino decidió tapar dos 'fochancas' él mismo, cansado de esperar por la actuación municipal. Tras las numerosas quejas de los vecinos por el "lamentable" estado de las calles de Vigo, el gobierno local ha anunciado la puesta en marcha de un Plan Especial y urgente de reparación de calzadas. El alcalde, Abel Caballero, destacó que subsanar los daños provocados por el temporal es una prioridad: 372 calles con 26,5 millones de inversión.

A esto se suman los problemas de aparcamiento que tiene el barrio, donde es muy difícil estacionar los vehículos de los vecinos. "Necesitamos un parking subterráneo, aunque sea de pago, porque los vecinos vienen a hacer sus compras y no tienen dónde dejar el coche", denuncia Anxo.

Todas estas cuestiones crean una sensación de malestar generalizado en un barrio que no se siente escuchado por la administración local. "En 20 años que lleva Caballero de alcalde no cambió nada en el barrio, no hubo grandes proyectos de transformación: los viales están igual, la AP-9 no conseguimos nada, la ETEA continúa sin instalaciones,...", denuncian desde la asociación vecinal.