Tres estudiantes de Vigo crean un bastón inteligente que llama a emergencias y detecta caídas

Tres estudiantes del Colegio Hogar Afundación de Vigo representarán a Galicia en la fase final de la IV Olimpiada Nacional de Telecomunicaciones, que tendrá lugar el próximo 18 de mayo.

Anxo Amoedo y Nikolas Antón, estudiantes del ciclo de Instalaciones Eléctricas y Automáticas, junto con Alejandro Requeijo, del ciclo de Mantenimiento Electrónico, defenderán su proyecto basado en un bastón inteligente diseñado para mejorar la autonomía y seguridad de personas mayores con dificultades de movilidad o visión. La iniciativa, que resultó ganadora de la fase autonómica el pasado 24 de abril en la categoría de ciclos formativos de FP, destaca por su enfoque innovador y su aplicación práctica.

El prototipo incorpora un sistema de detección de caídas que analiza el movimiento y actúa automáticamente en caso de riesgo, llamando a los servicios de emergencia y activando la localización. También cuenta con un sistema de detección de obstáculos mediante sensores, que advierte a la persona usuaria con vibraciones progresivas y mensajes de voz. Además, el bastón interactúa realizando preguntas en situaciones de riesgo o comunicándose en cualquier momento con el contacto de emergencia de la persona usuaria.