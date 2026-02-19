La oceanógrafa viguesa Aida Fernández Ríos, distinguida como Científica Galego do Ano

La Real Academia Galega de Ciencias (RAGC) ha elegido a Aida Fernández Ríos (1947-2015) como "Científica Galega do Ano". Natural de Vigo, fue profesora de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en el Instituto de Investigaciones Marinas (IIM).

Con este reconocimiento, la RAGC pretende "poner en valor su legado científico y su excelente trayectoria". "Su figura representa también el compromiso con la ciencia hecha desde Galicia y pone de relieve el papel fundamental de las mujeres en el conocimiento científico", ha detallado desde la entidad.

Fernández Ríos, quien falleció prematuramente en un accidente de tráfico, creció rodeada de un ambiente marinero en el seno de una familia trabajadora del barrio vigués de Peniche. Tras dejar los estudios por el delicado estado de salud de su padre y trabajar en una imprenta, conoció a Carmen Mouriño Sabucedo, quien la animó a presentarse a las oposiciones del CSIC.

En 1972, con 25 años, aprobó las oposiciones de auxiliar de laboratorio. Sin abandonar su labor en lo que era el germen del actual IIM, se licenció en Biología y completó su tesis doctoral: "El fitoplancton en la Ría de Vigo y sus condiciones ambientales".

Tras obtener el título de doctora, fue avanzando en su carrera investigadora hasta convertirse en la primera mujer en dirigir el IIM, labor que desempeñó hasta 2011. Su principal interés científico se centró en los cambios físico-químicos que se producen en los océanos, en particular en el Atlántico, y en su repercusión en el clima.

Hitos científicos

Entre sus principales hitos científicos destacan la autoría de una publicación científica sobre la variabilidad de las masas de agua en el Atlántico Norte —uno de los artículos más citados de toda la producción del IIM)— y su participación en la primera evaluación global de los niveles de CO2 en el océano derivados de la actividad humana.

Además, fue una de las principales expertas de Europa en el estudio de la relación entre las emisiones de dióxido de carbono producido por la actividad humana y el aumento de la acidez en el agua del mar. También fue presidenta del Comité Español de International Geosphere-Biosphere Programme sobre cambio global y miembro del Comité Español de Investigación para el Cambio Global.

La RAGC otorga este reconocimiento desde 2006 para honrar a un científico o científica que haya contribuido decisivamente al desarrollo de la ciencia y la tecnología en Galicia. El acto central se celebra el Día de la Ciencia en Galicia, el 8 de octubre, coincidiendo con el nacimiento del Padre Feijoo.