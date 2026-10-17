Vigo rinde homenaje al vigués que "caminó con las estrellas" de Hollywood

La mayor sala de los cines Tamberlick en Vigo se llenó este viernes para rendir homenaje al actor y especialista vigués Luis Bar Boo, con el estreno del documental 'Bar Boo'. La película aterrizó en el marco del Galician Freaky Film Festival (GFFF) Expanded tras su presentación en el prestigioso Festival de Sitges el pasado 10 de octubre.

La proyección puso el broche de oro a dos años de investigación y grabaciones nacidos de una pregunta fundamental: "¿Cómo es posible que un actor y especialista con más de 200 películas y que trabajó con los más famosos actores y directores de Hollywood y España no sea conocido en su propia ciudad?". El documental trata de enmendar esta deuda histórica y hacerle justicia en su propia tierra.

La relevancia del personaje contrasta aún más con la de sus orígenes familiares. Luis Bar Boo fue hijo de Pepe Bar, uno de los fundadores del Celta de Vigo, y hermano de Xosé Bar Boo, reconocido arquitecto. Mientras que Pepe cuenta con una escultura en las inmediaciones del estadio de Balaídos y Xosé con una calle y una placa en la ciudad, los asistentes se preguntaron si algún día se homenajeará al vigués que murió a manos de Clint Eastwood y que convirtió a Conan en un bárbaro.

El pase del documental contó con la participación de su director, Josiño Araújo; el montador y director de fotografía, Rubén Di Groovie; el compositor, Xavier Bertolo; y la productora, Miriam P. Álvarez. Tras este emotivo reencuentro con el público vigués, entre el que se encontraba gran parte de la familia Bar, el documental inicia ahora su recorrido por festivales, donde el equipo pretende hacer llegar la figura y el legado de este actor desconocido a una mayor audiencia.

Esta cita se encuadra dentro de las actividades del GFFF Expanded, la sección especial del Galician Freaky Film Festival con la que el certamen vigués de cine freak y fantástico mantiene vivo el evento durante todo el año mediante proyecciones y actividades especiales. Cabe destacar que el propio festival cuenta ya desde hace dos años con el Premio "Luis Bar Boo", un galardón que se entrega anualmente para reconocer a actores de reparto y especialistas que destacan por su labor en este sector del cine.