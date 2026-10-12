'Apocalipsis Z: Nuevo mundo', basada en la obra del gallego Manel Loureiro, se presenta en Sitges

Apocalipsis Z: Nuevo mundo, la secuela de la película inspirada en la obra del escritor pontevedrés Manel Loureiro, se ha presentado este fin de semana en la 59.ª edición del Festival de Sitges ante más de 1.000 espectadores. La producción se estrenará el próximo 30 de octubre en Prime Video, coincidiendo con Halloween.

Dirigida nuevamente por Carles Torrens, la película amplía el universo de Apocalipsis Z: El principio del fin, uno de los grandes éxitos internacionales de la plataforma. En esta ocasión, la historia se desarrolla en unas Islas Canarias convertidas en el último refugio de Europa tras la expansión de un virus, desde donde parte una peligrosa misión a la península en busca de suministros.

El reparto está encabezado por Carlos Alcaide, Julia Martínez, Mónica López y Tamara Casellas, con el regreso de Berta Vázquez y José María Yazpik.

La película también recupera a Lúculo, el gato que se convirtió en uno de los personajes más queridos de la primera entrega.