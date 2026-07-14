Carla Simón, de rojo, junto a actores, figurantes y equipo técnico de Romería durante el rodaje en Vigo.

Carla Simón, de rojo, junto a actores, figurantes y equipo técnico de "Romería" durante el rodaje en Vigo. P.P.F.

Audiovisual

Una ruta recorre en Vigo los escenarios de la película "Romería", de Carla Simón

El largometraje se rodó en la ciudad olívica durante el verano de 2024: "Es una nueva manera de adentrarse en Vigo", aseguró el regidor local, Abel Caballero

También te podría interesar: El Casco Vello de Vigo viaja a 2004 con la "Romería" de Carla Simón

Publicada

La película "Romería", de Carla Simón, se rodó en Vigo, en donde transcurrió parte de la historia real, durante el verano de 2024. Tras su estreno y dos años después de su grabación, una ruta recorre ahora los principales escenarios del film. "Una nueva manera de adentrarse en Vigo", adelantó el regidor olívico, Abel Caballero.

Auditorio Mar de Vigo durante el preestreno de 'Romería'

El itinerario pasa por el Casco Vello o el Porto Deportivo, pero también por Bouzas, praia da Fonte, Illas Cíes y Toralla, escenarios elegidos por Simón. Para facilitar el recorrido, el Concello editó un folleto con el mapa y las localizaciones del rodaje disponible actualmente en gallego, castellano e inglés.

Además del formato en papel, la ruta podrá realizarse de manera interactiva a través de la aplicación VigoApp, que también dará acceso a fotografías, vídeos y contenido audiovisual.

Para lograr lo anterior, el Concello contó con la colaboración de Elástica Films -del vigués Enrique Costa-.

"Romería" ya ha pasado por países como Estados Unidos, Colombia, Hungría, Argentina, Rumanía, Suecia, Portugal, Francia, Alemania, Países Bajos, Dinamarca, Suiza, Bélgica, Reino Unido, Irlanda, Finlandia, Corea del Sur, Italia y México.