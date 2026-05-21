Cuenta atrás para el II Festival Internacional Series Ría de Vigo: "Buscamos un sentimiento de pertenencia"

Vigo ya cuenta los días para la segunda edición, la "season 2", del Festival Internacional de Series Ría de Vigo. El evento tendrá lugar del 10 al 12 de junio en el Tinglado del Puerto de Vigo.

El Paseo de As Avenidas ha acogido este jueves el acto oficial de presentación de la segunda edición de esta cita audiovisual, que busca exportar la marca de la Ría de Vigo y de la ciudad al sector audiovisual y de las series de televisión.

Esta presentación ha contado con la presencia de los directores del festival, Miguel Blanco y Paula Boto, así como de la delegada de la Xunta de Galicia en Vigo, Ana Ortiz; la vicepresidenta de la Deputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, y el concejal de Cultura del Concello de Vigo, Gorka Gómez.

Boto ha desgranado los principales contenidos de esta nueva edición, que contará con una programación centrada tanto en los estrenos audiovisuales como en el impulso de la industria. "Creemos que la diferencia entre ver las series en el sofá de casa a verlas, oírlas y sentirlas con sus creadores marca la diferencia dentro del Festival", ha afirmado.

En concreto, el Festival Internacional de Series Ría de Vigo contará con dos estrenos, un visionado en primicia y hasta un total de seis visionados acompañados de coloquio. La codirectora también ha recordado que las entradas podrán retirarse de forma gratuita desde la web del festival.

Networking y contacto con la industria

Por otro lado, el festival inaugurará un nuevo espacio profesional para encuentros y networking que reunirá a figuras destacadas del panorama internacional y nacional. Se abordarán temas como la financiación de series, el auge de microdramas y las nuevas oportunidades para proyectos emergentes a través de sesiones de pitching.

"Queremos que la ciudadanía sienta el Festival como propio, buscamos un sentimiento de pertenencia, ya que este no es el festival de la organización, es el de todas aquellas personas que quieran seguir impulsando la marca Ría de Vigo", ha asegurado Miguel Blanco en el cierre de su intervención.

El festival concluirá con la Gala de Clausura, cuando se podrá disfrutar de la alfombra azul y se entregará el Premio del Público a la Mejor Serie y “La Oliva 2026” —galardón honorífico otorgado por la organización a una figura destacada del sector audiovisual español—.