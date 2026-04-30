Estos son los cines de Vigo en los que se podrán ver dos pases especiales de la película gallega 'Así chegou a noite'

Este jueves se ha estrenado en el cine Así chegou a noite, la última película de Ángel Santos, y este fin de semana se celebrarán dos pases especiales en Vigo, en los que estarán el propio director, acompañado de los protagonistas Violeta Gil y Denís Gómez.

Después de pasar por múltiples festivales como el de Uruguay, BAFICI —Argentina—, el D’A de Barcelona o el Festival Internacional de Cine de Gijón, donde Santos ganó el galardón a la mejor dirección de la Sección Oficial Internacional, la película hará este sábado dos paradas especiales: será en los Multicines Norte, a las 17:30 horas, y en los Tamberlick a las 19:30 horas.

Así chegou a noite es una película rodada íntegramente en Galicia que explora temas como las relaciones de pareja, la necesidad de romper los vínculos con el pasado o la tentación de desaparecer. Se trata de un drama intimista con la identidad como tema central, que supone un nuevo paso de madurez en la ficción gallega de autor.