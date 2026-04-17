Prime Video estrena la última temporada de una de sus series más vistas rodada en Galicia

Prime Video ha estrenado hoy la segunda y última temporada de Punto Nemo, la serie que fue un gran éxito en su primera entrega y que llegó a formar parte del grupo Mediterráneo Mediaset España para su distribución internacional, algo que se repetirá también en esta nueva temporada.

Rodada en Galicia, así como en las Islas Canarias y Portugal, la serie ya está disponible en la plataforma de streaming desde este viernes 17 de abril y promete resolver todas las incógnitas que quedaron abiertas en la primera temporada.

Punto Nemo ya disponible en Prime Video

Desde hoy, 17 de abril, la segunda y última temporada de Punto Nemo ya está disponible en Prime Video para los suscriptores de España y Portugal, cerrando así una producción llena de acción, suspense y, sobre todo, mucha intriga.

La serie está producida por la gallega Ficción Producciones, con Mamen Quintas y Julio Casal como productores ejecutivos, en colaboración con la compañía portuguesa Ukbar Filmes. Además, cuenta con el apoyo de RTP y la subvención de la Xunta de Galicia, reforzando su carácter internacional.

Detrás de las cámaras, la dirección corre a cargo de Álex Rodrigo, conocido por su trabajo en La Casa de Papel, quien también participa en el guion junto a David Muñoz, Carlos Molinero y Paula Sánchez.

El reparto está encabezado por Óscar Jaenada, Maxi Iglesias, Alba Flores, Margarida Corceiro y Najwa Nimri, junto a Sara Matos, María Isabel Díaz, Nüll García, Felipe Pirazán y Oleg Krikunova. El rodaje se produjo en varias localizaciones, siendo las Rías Baixas el escenario escogido de Galicia para ambientar la serie.

Descubriremos lo que ocurre tras la explosión del laboratorio ruso, que provocó que los supervivientes quedasen atrapados en una isla donde deberán enfrentarse a experimentos soviéticos, amenazas biológicas y a criaturas híbridas, mientras un virus de origen desconocido pone en riesgo a la población mundial.