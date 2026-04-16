Galicia vuelve a enamorar a Netflix: 'Clanes' es la serie más vista de España tras 2 semanas de su estreno

El pasado 3 de abril, Netflix estrenó la segunda temporada de Clanes, una serie rodada en distintos puntos de Galicia, con Cambados (Pontevedra) como escenario principal. La producción ya había sido un gran éxito en su primera entrega, logrando posicionarse como Top 1 en 28 países y alcanzando el Top 10 en 82 países.

El estreno de esta segunda temporada ha supuesto otro gran impulso para la plataforma: tras dos semanas desde su lanzamiento, la serie continúa siendo la ficción más vista en España en Netflix y la quinta serie de habla no inglesa más vista en el mundo. Todo un hito que sigue consolidando a Galicia como un referente en el mapa audiovisual.

Número 1 en España y 5ª serie de habla no inglesa más vista en el mundo

Tamar Novas y Clara Lago en "Clanes" Netflix

Galicia sigue ganando terreno en el sector audiovisual. Además del innegable talento de los actores y actrices gallegos, así como del resto de profesionales que integran los equipos técnicos, la región acoge cada vez más rodajes de distintas productoras y plataformas, atraídas por la belleza de sus paisajes.

Cada vez es más habitual ver producciones rodadas en Galicia, algo que resulta muy favorable para que la comunidad sea reconocida a nivel internacional y se consolide como un destino clave dentro de la industria.

Este crecimiento no solo impulsa la proyección del territorio, sino que también genera oportunidades laborales y fortalece el tejido cultural gallego.

En esta ocasión, ha sido Clanes la producción que ha logrado situar a la región en lo más alto de Netflix, reforzando su presencia en el panorama global. No solo lleva siendo la serie número 1 de la plataforma desde su estreno, sino que también es la quinta serie de habla no inglesa más vista en todo el mundo.

La serie cuenta con un destacado reparto en el que brillan intérpretes gallegos como Luis Zahera, Tamar Novas, Touriñán, Melania Cruz, Chechu Salgado, Antonio Durán 'Morris', Nuno Gallego, Miguel de Lira. A ellos se suma Clara Lago, una de las protagonistas principales, completando un elenco que ha conseguido cautivar a millones de espectadores en todo el mundo.

Aunque la mayor parte de la serie se ha rodado en Cambados y la ría de Arousa, ambos en la provincia de Pontevedra, Clanes se ha rodado en otros puntos de Galicia, destacando Malpica de Bergantiños (A Coruña), Bergondo (A Coruña), o en la propia ciudad herculina, donde rodaron en el antiguo sanatorio del Socorro.

Así que ya lo sabes, si todavía no has visto la segunda temporada de Clanes, no te la pierdas en Netflix.