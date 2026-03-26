Confirmado por el gobierno gallego: nueva ayuda de hasta 350.000 euros para crear proyectos audiovisuales

Apoyo al sector audiovisual con nuevas ayudas por valor de 2,2 m€ para la realización de rodajes en Galicia Xunta de Galicia

La Xunta ha vuelto a apoyar al sector audiovisual con nuevas ayudas, dotadas con 2,2 millones de euros, destinadas a la realización de rodajes en Galicia. El objetivo es seguir consolidando la comunidad como un escenario clave para la producción de series y películas.

Cada proyecto puede recibir hasta 350.000 euros de subvención, siempre que cumpla con una serie de requisitos que detallamos a continuación. Esta ayuda está cofinanciada por la Unión Europea en el marco del programa Galicia Feder 2021-2027.

Hasta 350.000 euros en dos modalidades

La Xunta de Galicia lanza nuevas subvenciones para impulsar rodajes en la comunidad, con un presupuesto total de 2,2 millones de euros.

La iniciativa está dirigida a obras audiovisuales completas, ya sean largometrajes de ficción de más de 60 minutos como series de ficción cuya primera y segunda temporada supere los 150 minutos. Cada proyecto puede recibir entre 300.000 y 350.000 euros, siempre que cumpla una serie de requisitos:

Contar con una financiación previa acreditada del 60% sobre el coste total

Destinar entre 1 y 1,5 millones de euros al gasto en Galicia

Realizar un rodaje mínimo de 20 días laborales en un período máximo de 6 semanas

Hay que tener en cuenta que la subvención no es para cualquier parte del proyecto, sino para toda la producción que se haga en Galicia, tanto las realizadas por productoras mayoritarias como de responsables de la producción ejecutiva de dos obras en los últimos cinco años.

Los gastos subvencionables incluyen personal, escenografías, alquiler de estudios, camerinos o equipamientos tecnológicos, maquinaria, seguros, costes indirectos, medidas sanitarias de aplicación, desplazamientos, alojamiento, mantenimiento o acciones de publicidad y promoción.

Algunas películas y series beneficiadas de esta convocatoria

Esta convocatoria de 2026 es la quinta en seis años que la Xunta de Galicia destina a apoyar el sector audiovisual.

En 2021/2022 el largometraje 13 exorcismos fue uno de los que recibió esta subvención, así como las series Argonautas, Hasta el cielo y Rapa. En 2022/2023 le seguirían las películas Amigos hasta la muerte y Tratamos demasiado bien a las mujeres, además de las segundas temporadas de las series Operación Marea Negra y Rapa.

Ya en 2024, fueron beneficiarias Romería, Rondallas, Dímelo bajito y Me has robado el corazón, así como las series Marusía y Clanes. En el pasado año 2025 las adjudicatarias fueron las películas Dímelo en secreto, Operación Camarón 2, Pínkala, Serenade y la segunda temporada de la serie Punto Nemo.