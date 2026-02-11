Hugo Pérez estrena un programa en la TVG de convivencia con animales: "Son a miña vida"

Hugo Pérez Cabaleiro, de Bueu (Pontevedra), se hizo famoso tras su paso por 'Gran Hermano 15', reality en el que arrasó concursando con su cabra Rubia. Después, participó con su pareja, Lara Tronti, en 'La Isla de las Tentaciones', con quien tiene un hijo y acaban de anunciar que van a ser padres por segunda vez.

Las buenas noticias no cesan para Hugo. El joven influencer y creador de contenido estrena mañana, jueves 12 de febrero, su propio programa en la Televisión de Galicia, 'Somos animais', un programa en el que mostrar su verdadera devoción: su pasión por los animales y el mundo rural.

Así es 'Somos animais', el nuevo programa de la TVG

La Televisión de Galicia estrena este 12 de febrero 'Somos animais', el nuevo y "más salvaje" proyecto de Hugo Pérez. Natural de Bueu (Pontevedra), Hugo se ha ganado el cariño de miles de seguidores gracias a la autenticidad que lo caracteriza, su pasión por el rural y su cariño hacia los animales.

Ahora, da un paso más en su trayectoria televisiva con un formato que recorrerá 30 hogares gallegos para poner orden, y mucho humor, en los conflictos entre familias y mascotas.

Conocido por su espontaneidad y su amor por el rural, él mismo lo reconoce en el avance del programa: "Fíxenme famoso coa miña cabra Rubia e agora dedícome á vida rural e ás redes sociais". Esa cabra Rubia fue el inicio de una historia que hoy continúa en televisión.

"Poden convivir humanos e animais sen tolear?" A partir de esta premisa, Hugo, acompañado de un equipo de expertos, se adentrará en diferentes hogares gallegos para mediar en situaciones reales: "Aínda que os queramos moito, persoas e mascotas teñen todo tipo de conflictos".

Como él comenta, "os animais son a miña vida. Teño unha cabra, cans, galiñas, pavos, gansos e incluso un moñudo holandés". Su experiencia personal le permite entender tanto a las mascotas como a sus dueños, "por iso xunto aos mellores expertos voume adentrar na casa de 30 familias galegas para solucionar os problemas entre as persoas e ous seus animais".

Lo cierto es que todos compartimos la misma esencia: 'Somos animais'. Este jueves 12 de febrero por la noche en la TVG