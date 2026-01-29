"Cinema Sorrisos", la iniciativa del Festival de Cans (O Porriño) para llevar el cine a los pacientes pediátricos

Con el objetivo de acercar el cine a los pacientes pediátricos de los hospitales gallegos, los promotores del Festival de Cans, cuya XXIII edición se celebrará en O Porriño del 19 al 23 de mayo, han ideado la iniciativa "Cinema Sorrisos".

El proyecto comenzará el próximo martes, día 3 de febrero, en el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, seguirá el jueves, día 5, en el Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) y el viernes, día 6 de febrero, en el Hospital Provincial de Pontevedra. La última de las citas será el martes 10 de febrero en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.

Para llevar a cabo esta idea, los promotores de Cans han contado con la colaboración de la Asociación de Axuda a Nenos Oncolóxicos de Galicia y la empresa farmacéutica Lonza. "Cinema Sorrisos" tiene como objetivo "arrancar alguna sonrisa" a las niñas y niños ingresados largos periodos en centros hospitalarios.

Entre los cortos que podrán ver destaca "Cadáver de Dragón", de José Garnelo; o Liminal Station, de Mario Filloy.

Próxima edición

Hasta el próximo 1 de marzo seguirá abierto el plazo de inscripción para aquellos autores y autoras que deseen entrar a concurso en la competición oficial. La XXIII edición del Festival de Cans superará por primera vez los 13.000 euros en premios.