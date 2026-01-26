Los mejores relatos audiovisuales sobre el Museo de Pontevedra tendrán premio

La Diputación de Pontevedra impulsará una nueva edición -y ya son tres- del concurso MicroMuseo, un certamen de microrrelatos audiovisuales que busca implicar a la comunidad escolar en el patrimonio cultural de la provincia que se encuentra en el Museo de Pontevedra.

En esta ocasión, la temática girará en torno al mundo del mar y de su memoria. Así, los alumnos participantes tendrán que indagar en la historia de las piezas que alberga la muestra pontevedresa.

Las bases ya se pueden consultar al completo en el BOP, aunque se sabe que el concurso estará enfocado a estudiantes de quinto y sexto curso de Educación Primaria, ESO, Bachillerato y Formación Profesional de centros escolares situados en la provincia de Pontevedra. Deberán presentar un microrrelato audiovisual en lengua gallega de no más de cinco minutos de duración.

Algunos de los ejemplos son las obras de Francisco Lloréns, Imeldo Corral, Eliseo Meifrén o lugares como Combarro o el antiguo barrio de A Moureira.

El plazo para presentar los trabajos comenzará mañana y se prolongará hasta el próximo 22 de mayo. La participación se realizará por grupos y cada centro escolar solo podrá presentar dos microrrelatos por cada una de las tres categorías: La primera, para los estudiantes de quinto y sexto de primaria; la segunda, para la ESO, y la tercera, para los estudiantes de Bachillerato o ciclos formativos.

En cuanto a los galardones, habrá un primer y un segundo premio por categoría valorados en 2.000 y 1.000 euros, respectivamente, haciendo un total de 9.000 euros para material y recursos formativos.