El Coro A Xunqueira I de Pontevedra arrasa con su versión del "No cambié" de Yurena en Los Feroz 2026

La celebración de la 13 edición de los Premios Feroz en Pontevedra -por segundo año consecutivo- dejó muchos momentos memorables y que pasarán a la historia de la gala organizada por los informadores cinematográficos de España.

Uno de ellos tuvo al Coro A Xunqueira I de Pontevedra -agrupación que lleva el mismo nombre que el instituto público que los acoge- como protagonistas. Los chicos y chicas de este centro educativo, engalanados de rojo y negro para la ocasión, se subieron al escenario de los premios cinematográficos para hacer su propia versión del tema "No cambié" de Yurena -Tamara en el momento en el que esta canción se hizo popular en los 2000-, presente entre el público como invitada.

La cantante y personalidad televisiva, que inspiró la miniserie "Superstar" de Nacho Vigalondo, mostró su asombro ante la actuación del coro juvenil, que posteriormente compartió en sus redes con la frase "bonito homenaje".

Dos días después de la actuación, esta reinterpretación tan singular de un tema que fue extremadamente conocido hace más de 20 años sigue cosechando interacciones y aplausos en las redes sociales.