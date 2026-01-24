El gallego Óliver Laxe en los Premios Feroz 2026: "Hemos sido valientes y se ha premiado la valentía"

El gallego Oliver Laxe fue uno de los protagonistas indiscutibles en la noche del cine en Pontevedra. El director de "Sirat" acaparó todas las miradas y focos, especialmente, tras su nominación a los Premios Oscar por esta película.

El cineasta confía en que el filme sea recibido de buen agrado por la crítica estadounidense: "Les encanta la intensidad y las experiencias fuertes", aseveró. "Todos los feedbacks que estamos teniendo del público americano son muy positivos", anotó.

Laxe confesó que en su porra había augurado dos nominaciones para "Sirat" porque "ya sentíamos el respeto de la Academia". Con todo, el cineasta es prudente: "Ganar un Oscar con una película hecha así, de una manera audaz y disruptiva, es muy difícil", explicó. "Yo lo que siento es un gran sentido de la responsabilidad", anotó.

Sobre la vuelta, también en el cine, a la espiritualidad, Laxe se mostró convencido de que "mirar hacia dentro" es la manera que hay "para ser libres".

Por último, sobre la presión añadida que supone una nominación a los Oscar, el director de "Sirat" dijo no sentirla en absoluto: "Hemos sido valientes y se ha premiado la valentía".